Курс доллара 74.9390   Курс евро 90.4289  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 апреля 2021 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 23 апреля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.2 млн барр., запасы бензина не изменились, запасы дистиллятов уменьшились на 1.2 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.32 млн барр., запасы бензина сократились на 1.29 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.42 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.74 млн барр.

Другие новости

вчера
18:18
ЕЦБ ожидает серьезного улучшения экономической ситуации в еврозоне во второй половине года
вчера
17:44
Европарламент призывает ЕС остановить "Северный поток 2" – проект резолюции
вчера
17:35
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.1 млн барр.
вчера
17:30
ПАССАЖИРОПОТОК АЭРОПОРТОВ РФ В МАРТЕ ВЫРОС К ФЕВРАЛЮ НА 28,2%, К МАРТУ 2020 ГОДА - НА 7,5% - РОСАВИАЦИЯ
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов
вчера
17:10
ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПРИЗЫВАЕТ ЕС ОСТАНОВИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2" – ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ
вчера
16:45
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ 26235 на 9,7 млрд руб при лимите 25 млрд руб
вчера
16:24
Кабмин Украины назначил Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины - решение
вчера
15:59
КАБМИН УКРАИНЫ НАЗНАЧИЛ ЮРИЯ ВИТРЕНКО ГЛАВОЙ ПРАВЛЕНИЯ НАК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" С 29 АПРЕЛЯ - РЕШЕНИЕ
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.