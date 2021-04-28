Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 23 апреля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.2 млн барр., запасы бензина не изменились, запасы дистиллятов уменьшились на 1.2 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.32 млн барр., запасы бензина сократились на 1.29 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.42 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.74 млн барр.