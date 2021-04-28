Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 29 апреля

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за март;

04:00 мск: Выступление президента США Джо Байдена;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, финал;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за март;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за март;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за апрель, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за апрель;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за апрель, предварительно;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за апрель;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за март;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за март;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за апрель, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за I квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за апрель, предварительно.