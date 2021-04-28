Курс доллара 74.9390   Курс евро 90.4289  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 апреля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 29 апреля

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за март;

04:00 мск: Выступление президента США Джо Байдена;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, финал;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за март;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за март;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за апрель, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за апрель;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за апрель, предварительно;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за апрель;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за март;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за март;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за апрель, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за I квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за апрель, предварительно.

Другие новости

вчера
19:23
Призывы Европарламента против "Северного потока 2" не имеют ни силы, ни смысла - эксперт
вчера
19:00
Рост цен на капусту и огурцы в России с 20 по 26 апреля резко ускорился - Росстат
вчера
19:00
ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ПОДРЯД СОСТАВИЛА 0,2%, С НАЧАЛА ГОДА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ НА 2,7% - РОССТАТ
вчера
18:47
Оценить все последствия Brexit трудно, но торговый оборот уже сильно упал - глава ЕЦБ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 29 апреля
вчера
18:18
ЕЦБ ожидает серьезного улучшения экономической ситуации в еврозоне во второй половине года
вчера
17:44
Европарламент призывает ЕС остановить "Северный поток 2" – проект резолюции
вчера
17:35
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.1 млн барр.
вчера
17:30
ПАССАЖИРОПОТОК АЭРОПОРТОВ РФ В МАРТЕ ВЫРОС К ФЕВРАЛЮ НА 28,2%, К МАРТУ 2020 ГОДА - НА 7,5% - РОСАВИАЦИЯ
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.