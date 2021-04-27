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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 апреля 2021 г.Индекс потребительского доверия в США в апреле ...
вчера 17:09

Индекс потребительского доверия в США в апреле существенно вырос, превысив прогноз

Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в апреле вырос до 121.7 пункта против 109.0 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали апрельский показатель на уровне 113.1 в сравнении с первоначально объявленным мартовским значением 109.7.

Индекс оценки текущей ситуации в апреле повысился до 139.6 против 110.1 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 109.8 против 108.3 в марте.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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