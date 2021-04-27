Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в феврале вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.0% в январе.

Аналитики прогнозировали увеличение февральского показателя на 1.0%.

По сравнению с февралём 2020 года индекс вырос на 12.2%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.