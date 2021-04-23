Индексы PMI Франции в апоеле изменились разнонаправленно

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в апреле сократился до 59.2% против 59.3% в марте (пересмотрено с 58.8%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 59.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в апреле вырос до 50.4% против 48.2% месяцем ранее (пересмотрено с 47.8%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 46.6%.