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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 апреля 2021 г.Индексы PMI Франции в апоеле изменились разнона...
вчера 10:24

Индексы PMI Франции в апоеле изменились разнонаправленно

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в апреле сократился до 59.2% против 59.3% в марте (пересмотрено с 58.8%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 59.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в апреле вырос до 50.4% против 48.2% месяцем ранее (пересмотрено с 47.8%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 46.6%.

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