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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 апреля 2021 г.Индексы PMI еврозоны выросли
вчера 11:07

Индексы PMI еврозоны выросли

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в апреле увеличился до 63.3% по сравнению с 62.5% в марте (пересмотрено с 62.4%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 62.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в апреле вырос до 50.3% против 49.6% месяцем ранее (пересмотрено с 48.8%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 49.1%.

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