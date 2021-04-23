Индексы PMI еврозоны выросли

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в апреле увеличился до 63.3% по сравнению с 62.5% в марте (пересмотрено с 62.4%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 62.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в апреле вырос до 50.3% против 49.6% месяцем ранее (пересмотрено с 48.8%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 49.1%.