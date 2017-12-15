Альпари: ЦБ РФ снизил ставку до 7,75%

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5%, до 7,75%. Это не соответствует ожиданиям рынка. Рынок ожидал снижения на 0,25%, до 8%. Однако в целом можно сказать, что на фоне возможных санкций по отношению к ОФЗ и постоянно возрастающих геополитических рисков российский мегарегулятор проявил осторожность.

С нашей точки зрения, в текущей ситуации осторожность является избыточной. В международные резервы ЦБ РФ и ресурсы государственных банков, а также Министерства финансов за год в результате интервенций было скуплено около $14 млрд. Этих запасов вполне достаточно, чтобы предотвратить панику на рынке внутреннего долга и стабилизировать курс рубля. Инфляция в текущем году составит менее 3%, и не факт, что в следующем году разгонится до таргета в 4%. А начавшийся рост экономики и промышленного производства однозначно нуждается в поддержке. С нашей точки зрения, уже сейчас можно было бы снизить ставку до 7%. Напомним, что таргет ЦБ РФ составляет 6-7%. И вероятно, мы увидим его в будущем году.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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