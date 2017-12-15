ИК ЛМС: Российский рынок сегодня откроется ростом на 0,1%

Российский рынок сегодня откроется ростом на 0,1% Американские индексы в четверг снизились из-за споров о налоговой реформе и опасений, что республиканцам будет трудно провести ее через Сенат. S&P 500 опустился на 0,41%, Dow Jones – на 0,31%, Nasdaq – на 0,28%. Сегодня фьючерсы на американские индексы слабо растут: S&P 500 поднялся на 0,11%, Dow Jones – также 0,19%, Nasdaq – на 0,11%.

Нефтяные котировки в четверг выросли. Сокращение поставок нефти с месторождений Северного моря из-за вышедшего из строя трубопровода Forties Pipeline System поддерживает рост нефтяного рынка. Brent подорожала на 1,39% до $63,31, WTI поднялась на 0,78% до $57,04. Сегодня цены на нефть слабо растут. Brent поднялась на 0,13%, до $62,74, а WTI - на 0,26%, ее цена составляет $57,19. Цены на базовые металлы сегодня двигаются разнонаправленно. Алюминий подешевел на 0,34%, медь поднялась на 0,24%, никель вырос на 0,49%. Большинство Азиатских рынков региона снижаются в пятницу, инвесторы обеспокоены судьбой налоговой реформы в США. Nikkei 225 опустился на 0,6%, KOSPI прибавил 0,4%, австралийский сырьевой индекс ASX All Ordinaries поднялся на 0,2%, китайские индексы снижаются: Hang Seng упал на 1,1%, Shanghai Composite - на 0,7%.

Сегодня в США опубликуют данные об изменении промышленного производства в ноябре, данные об объеме покупок нерезидентами американских активов в октябре. В Японии будет опубликовано значение индекса уверенности крупных промышленных компаний (индекс Танкан) за четвертый квартал. В России сегодня состоится внеочередное общее собрание акционеров Новошип.

Черкизово, ГАЗ проведут заседание совета директоров. Детский мир закроет реестр для получения дивидендов.

Мы ждем позитивного открытия российского рынка с ростом на 0,1%

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