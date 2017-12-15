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mfd.ruАналитикаКомментарии15 декабря 2017 г.ГК Forex Club: Рубль будет падать перед заседан...
сегодня
09:57

ГК Forex Club: Рубль будет падать перед заседанием ЦБ

USD/RUB в четверг оторвалась от нефти, и начала рост, добравшись до отметки 58,88. Тем временем, Brent достигала уровня 63,34 долл./барр., также возобновив укрепление после недавних распродаж.

Более того, в большинстве пар доллар понес потери после не очень агрессивного выступления Джанет Йеллен на заседании FOMC по денежно-кредитной политике. Однако с рублем все было по-другому, потому что в пятницу уже Банк России будет принимать решение по ставке. И все знают, что она будет снижена. По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в ноябре замедлилась до 2,5% с 2,7% в октябре.

То, что ставку понизят на 25 б.п. никто не сомневается, а вот еще больший шаг может вызвать резкие распродажи рубля. Фактически, это сделает российскую валюту менее привлекательной для инвестиций со стороны спекулянтов. И текущая динамика только подтверждает подобную тенденцию.

В таких условиях USD/RUB может попытаться добраться до 59,00. А затем пара попытается дойти до отметки 59,35.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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