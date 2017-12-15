Открытие Брокер: Инвесторы почти не сомневаются в снижении ключевой ставки

По итогам торгов 14 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,96% до 2152,41 п., а РТС укрепился на 1,04% до 1153,32 п. Основную часть дня рынок провёл в ожидании заявлений президента РФ В. Путина в рамках большой пресс-конференции. Каких-то больших новостей для рынка не было, но стоит вспомнить слова о долговой нагрузке регионов, которые увлеклись неоправданно дорогими кредитами от коммерческих банков. Как минимум, стоит ожидать определённых ограничений по таким кредитам и дрейф региональных заёмщиков в сторону государственных банков. На этом фоне подорожали бумаги ВТБ на 0,6%. Впрочем, главной движущей силой рынка были акции Сбербанка (+3,65%). В рамках представления стратегии в Лондоне Г. Греф заявил, что возможен и более ранний переход на выплату дивидендов из расчёта 50% от прибыли по МСФО, если планка достаточности капитала в 12,5% будет достигнута раньше запланированного срока. В целом Сбербанк планирует выплатить акционерам до 1 трлн рублей дивидендов до 2020 года включительно. Весьма активно дорожали сильно перепроданные бумаги «Аэрофлота» (+3,5%). К финалу регулярной сессии также смогли поправить положение металлурги и нефтяники, которые в течение дня негативно реагировали на падение цен на сталь в Китае и нефти на мировом рынке: ММК (+0,43%), «Северсталь» (+0,13%), ГМК «Норникель» (+1,49%), «ЛУКОЙЛ» (-0,13%), «Роснефть» (+0,62%), «Сургутнефтегаз» (+0,7%). Просели бумаги «Детского Мира» (-2,85%) на новостях об отмене недавней сделке по продаже 6,3% акций. Впрочем, акции АФК «Система» (+0,78%) и МТС (+2,13%) немного пришли в себя после шоковых новых исков от «Роснефти», «Башнефти» и правительства Башкирии. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: «Полюс» (+5,34%), «Башнефть» (+3,93%), «АЛРОСА» (+3,28%), а также «Татнефть» (-2,03%), ап «Татнефть» (-1,77%), НЛМК (-1,08%), Yandex (-0,98%).

Рубль пытался укрепляться в первой половине дня, но коррекция доллара на глобальном рынке не позволила этому случиться. К тому же в пятницу ожидается, что ЦБ РФ снизит ставку ещё на 25 базисных пунктов, что будет означать сокращение разрыва в ставках ФРС и ЦБ РФ на 50 базисных пунктов в декабре. Если же брать масштаб прошедшего года, то изменения в ставках носят еще более масштабный характер. Нефть пока не помогает рублю, так как с трудом оттолкнулась от $62 за баррель Brent из-за негативного месячного обзора Международного энергетического агентства, которое отметило рост мировых коммерческих запасов в ноябре до максимума за последний год. И, естественно, будем помнить о том, что эффективным механизмом защиты от укрепления рубля остаются покупки валюты Минфином в объёме более $200 млн ежедневно. В Bank of America вовсе считают, что средний курс рубля в будущем году составит 63 за доллар при нефти в районе $55 за баррель. В рамках пресс-конференции В. Путин высоко отозвался о политике ЦБ РФ и поддержал текущую политику на постановку инфляции под контроль. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,25% до 58,76, а европейская валюта дорожала на 0,06% до 69,297.

Торги в США завершились снижением индексов. Основное давление испытали секторы телекоммуникаций, здравоохранения и базовых материалов. Начиналось всё довольно позитивно. Статистика показала рост розничной торговли в США на 0,8% в ноябре, что оказалось вдвое выше прогнозов. Число первичных обращений снизилось за прошлую неделю на 11 тыс. до 225 тыс. Затем уже вышли предварительные индексы деловой активности в США. В промышленности индекс поднялся до 55,0 с 53,9, а вот в сфере услуг упал до 52,4 с 54,5. В сфере корпоративных новостей можно отметить рост бумаг 21st Century Fox на 6,5% после того, как Walt Disney (+2,75%) подтвердила намерение о покупке компании за $52,4 млрд. Стали появляться подробности республиканского плана налоговой реформы. Так, предполагается снизить корпоративный налог до 21% с текущих 35%. Опасения на рынке связаны с тем, что победа демократов на выборах в Сенат от штата Алабамы может отразиться на раскладе сил в поддержку налоговой реформы. Впрочем, республиканцы намерены принять реформу ещё до появления нового сенатора. По итогам торгов DJIA снизился на 0,31% до 24508,66 п., S&P 500 скорректировался на 0,41% до 2652,01 п.

Настроения в Азии были преимущественно негативными. В Китае рынок отреагировал распродажами на повышение ставки Народным Банком. В Японии индексы отступали из-за крепкой иены. Японская валюта торговалась по 112,35 иен за доллар. Между тем, индекс настроений крупных предприятий Tankan вырос в IV квартале до 25 п. с 22 п. в предыдущем квартале. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3271,40 п. (-0,64%), Nikkei 225 – 22647,40 п. (-0,21%).

Накануне нефть провела довольно волатильные торги. Международное энергетическое агентство сообщило, что в ноябре коммерческие запасы в мире выросли до максимального объёма за год. Мировое производство нефти увеличилось на 170 тыс. бар. в сутки при снижении добычи в OPEC на 130 тыс. бар. в сутки. Основным виновником столь существенного роста стали сланцевые производители США. В самом деле, лишь за прошлую неделю американская добыча поднялась на 73 тыс. бар. в сутки до рекордных 9,78 млн бар. в сутки. Кроме того, МЭА прогнозирует, что в I полугодии 2018 года объём предложения на рынке будет превышать спрос на 200 тыс. бар. в сутки. Впрочем, уже в II полугодии рынок, при условии сохранения соглашения OPEC+, вновь окажется в дефиците на 200 тыс. бар. суточного потребления. К 9:00 (мск) Brent – $63,31 (+0,00%), WTI – $57,18 (+0,18%), золото – $1257,4 (+0,02%), медь – $6800,18 (+0,39%), никель – $11245 (+0,81%), палладий – $1024,5 (-0,41%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 93,59. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,178 (+0,05%), GBP/USD – $1,344 (+0,08%), USD/JPY – 112,26 (-0,12%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

- в 13:00 (мск) – торговый баланс еврозоны,

- в 13:30 (мск) – решение по процентной ставке ЦБ РФ,

- в 15:00 (мск) – публикация квартального бюллетеня Банка Англии,

- в 16:00 (мск) – промышленное производство в РФ,

- в 16:30 (мск) – индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка,

- в 17:15 (мск) – промышленное производство в США,

- в 21:00 (мск) – отчёт Baker Hughes по активным буровым установкам.

Начало дня на российском рынке будет нейтральным, хотя индексы могут и снизиться на фоне негативных настроений в Китае. Тем не менее нефть не позволит разыграться аппетитам «медведей». Рубль может пережить достаточно волатильный день, хотя решение ЦБ РФ почти не вызывает сомнений. Соответственно, реакция участников торгов может быть непродолжительной. После решения ЦБ российская валюта заляжет в боковое движение в районе 59 рублей за доллар.

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