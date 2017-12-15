ГК Forex Club: НЕФТЬ: не стоит бояться сланцевых компаний

Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на двухлетних максимумах после того, как ОПЕК и МЭА повысили прогнозы по темпам роста добычи вне ОПЕК в 2018 году.

По данным Libertex, фьючерсы на Brent со сроком экспирации в январе на бирже ICE в Лондоне 15 декабря в 11:30 по московскому времени торговались на уровне 63,58 доллара за баррель, что на 3,4% ниже двухлетних максимумов показанных в начале недели. Американский эталон WTI находился в районе 57,44 доллара за баррель, снизившись на 2,1%.

Эксперты ОПЕК в своем прогнозе на 2018 год повысили темпы роста добычи вне картеля на 300 тысяч баррелей в стуки. Одновременно Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что темпы роста спроса на бензин в 2018 году могут быть ниже темпов роста его производства.

Эти негативные оценки не позволили котировкам закрепиться на двухлетних максимумах. Однако, при ближайшем рассмотрении, они не выглядят такими уж страшными.

Соглашение ОПЕК убирает с рынка 1,8 миллиона баррелей в сутки, мировой спрос прирастет на 1,5 миллиона в год в среднем. Т.е. в сравнении с 2016 годом не закрывается потребность в 4,8 миллиона баррелей в сутки со стороны предложения.

При всем уважении к сланцевым компаниям они не способны перекрыть эти объемы. Они прибавили около 1 миллиона в 2017 году и смогут прибавить не на много больше в 2018 году. Даже в период пика сланцевого бума в 2014 году при цене в 110 долларов за баррель они не могли прибавить более 1 миллиона баррелей в сутки в год.

Полагаю, что соглашение ОПЕК продолжит позитивно влиять на рынок, а заявление МЭА стоит воспринимать не более чем как хитрую вербальную интервенцию. Потребление нефти в мире далеко не ограничивается потреблением бензина.

Полагаю, что фундаментально обоснованным коридором по-прежнему остается область 60-70 долларов за баррель. Все, что мы сейчас наблюдаем, это мало предсказуемые колебания внутри этого диапазона под влиянием новостей средней значимости.

Валерий Полховский, аналитик

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