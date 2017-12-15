ИК "Норд Капитал": Аналитический обзор российского рынка

Прогнозы на текущий день:

Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу МосБиржи, в диапазоне 2150-2155 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2140, 2130 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2160, 2170 п.

Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс МосБиржи перейдет в состояние консолидации. Этому способствует достаточно неоднозначный внешний фон. Скорее всего, ближайшей точкой притяжения для индекса МосБиржи выступит значимый уровень 2150 п.

Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов выступит динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. Некоторое влияние на локальный рынок также может оказать публикация ноябрьских данных по изменению объемов промышленного производства и загрузки производственных мощностей в США (17.15 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы завершили торги с достаточно сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи повысился на 0,96%. Долларовый индекс РТС прибавил 1,04%. После умеренно позитивного старта торгов указанные индексы перешли в состояние безыдейного бокового движения. И все же под закрытие основных торгов в России на локальном рынке явно возобладал оптимизм. Это было отчасти связано с вечерним улучшением настроений на нефтяном рынке. Свою благоприятную роль сыграла и публикация в США позитивной статистики, указавшей на неожиданно сильное увеличение объема ноябрьских розничных продаж, и более масштабное, чем ожидалось недельное сокращение количества первичных заявок на пособия по безработице. Европейский центральный банк не преподнес неприятных сюрпризов, ожидаемо оставив базовую процентную ставку неизменной на нулевом уровне.

Добавим, что вчерашняя пресс-конференции президента РФ Владимира Путина носила достаточно будничный характер. На ней не было сделано никаких неожиданных заявлений, которые оказали бы видимое влияние на локальный фондовый рынок. В этом плане, отсутствие сенсационных новостей само по себе сыграло роль благоприятного известия.

К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) сменили свое недавнее контанго на бэквордацию величиной в 6,9 п., или 0,6% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка заметно ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее весомый вклад в позитивную динамику индекса МосБиржи внесли обыкновенные акции «Сбербанка» (SBER RM, +3,65%). Бумаги Сбербанк-ап (SBERP RM, +2,32%) также заметно опередили рынок на фоне состоявшейся в Лондоне презентация новой стратегии кредитной организации на 2018-2020 годы. Известие о том, что норма дивидендных выплат «Сбербанка» к 2020 году может возрасти до уровня в 50% от чистой прибыли по МСФО, появилось в СМИ еще накануне. Вчера глава банка Герман Греф лишь подтвердил недавние слухи.

Не стали неожиданностью и планы кредитной организации по созданию так называемой «цифровой экосистемы» в сфере интернет-коммерции. Инвесторов и спекулянтов не пугает заявленный курс «Сбербанка» на расширение видов деятельности за рамки сугубо финансового бизнеса. Тенденция к бурному развитию интернет технологий, в том числе и стремительное внедрение в жизнь криптовалют, заставляет уже сейчас задумываться о новых формах существования традиционно консервативного банковского бизнеса. Так, в минувшую среду стало известно, что «Сбербанк» и «Яндекс» создадут совместное предприятие на базе сервиса «Яндекс.Маркет».

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Магнит (MGNТ RM, +1,41%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1,49%), Аэрофлот (AFLT RM, +3,50%), МосБиржа (MOEX RM, +2,64%), Алроса (ALRS RM, +3,28%), Полюс (PLZL RM, +5,34%).

Продолжая тематику банковского сектора, стоит отметить резкую просадку акций «Промсвязьбанка» (PSBR RM, -7,39%). Вчера эти бумаги вышли на первое место по оборотам среди акций на Московской бирже. По-видимому, столь неблагоприятная динамика указанных бумаг была связана с опасениями миноритарных акционеров и по поводу финансовой устойчивости эмитента. В СМИ появились официально не подтвержденные тревожные слухи на эту тему.

Акции торговой сети «Детский Мир» (DSKY RM, -2,85%) продолжает «лихорадить» после недавней отмены спешного размещения 6,3% акций эмитента. Кроме того, вчера эти бумаги испытали дивидендный разрыв на Московской бирже в режиме торгов Т+2. Промежуточные дивиденды по указанным бумагам за 9 месяцев 2017 года будут выплачены в размере 2,97 руб., что составляет порядка 3,1% от цены их закрытия в минувшую среду.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение в пределах 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent неуверенно балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Фьючерсы на золото незначительно понизились в цене. Японский фондовый индекс Nikkei225 потерял 0,2%. Гонконгский Hang Seng просел на 1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное.

������ ���������