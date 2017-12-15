ИФК «Солид»: Заявления регулятора поддержат оптимизм инвесторов

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $63,3 за баррель, продолжая подъем на фоне сообщений о сокращении запасов нефти в развитых странах до двухлетнего минимума и в ожидании публикации данных отраслевой статистики по буровой активности в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют, частично отыгрывая потери предыдущего торгового дня. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2150 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях нейтрального внешнего фона и в преддверии ожидающегося решения Банка России по ключевой ставке и его комментариев по вопросам денежно-кредитной политики этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней, реагируя на происходящие события.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг снизились при оборотах торгов на 15% выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0,65%, а наибольшее негативное влияние на него оказало понижение в цене акций банков HSBC (-1,6%), Lloyds (-1,6%) и компаний из потребительского сектора British American Tobacco (-2,1%), Unilever (-1,2%). Французский CAC (-0,78%) понес потери из-за падения акций Atos (-2,7%) и Safran (-2%). Немецкий фондовый индекс DAX (-0,44%) понизился на фоне обвала котировок акций энергетической компании RWE (-4.4%) и снижения акций компаний из сектора «Здравоохранение».

Фондовый рынок США в четверг понес потери. Индекс "голубых фишек" Dow Jones упал на 0,31%, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало падение в цене акций Caterpillar (-1,5%) и UnitedHealth Group (-1,4%). Индекс high-tech биржи NASDAQ понизился на 0,28%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (-0,41%) тоже просел при оборотах торгов чуть выше среднемесячных, а падением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора «Материалы» (-1,1%), в котором упало в цене 92% акций.

Рынок акций РФ в четверг прибавил. Индекс МосБиржи поднялся на 0,96% при оборотах торгов чуть выше среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене обыкновенных акций Сбербанка (+3,6%) и Норникеля (+1,5%). Сдержало рост индекса МосБиржи снижение акций Татнефти (-2%) и Новатэка (-0,6%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+1,04%) вырос больше индекса МосБиржи на фоне небольшого укрепления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить пресс-конференцию Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ, которая начнется в 15-00 мск.

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