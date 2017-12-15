Альпари: Индекс МосБиржи проведет пятницу в границах 2130-2160 пунктов

Российский рынок акций в пятницу начал сессию новой волной снижения. К настоящему времени основные биржевые индикаторы отступают в среднем на 0,4%. В минусе торгуются акции «Юнипро» и «Яндекса». В положительной зоне держатся бумаги «ТГК-1» и промышленного холдинга «Мечел».

Внешняя конъюнктура к сегодняшним торгам сложилась неоднородной. Американские рынки закрыли предыдущую сессию снижением. Фьючерс на индекс S&P предпринимает попытки стабилизации. Сырьевой рынок к концу волатильной недели смотрится спокойным. Баррель нефти смеси Brent символически укрепляется на 0,15% и стоит $63,39.

Пара евро/доллар консолидируется у отметки 1,1780 и слегка сползает вниз. Основной блок данных для инструмента уже получен: Федрезерв поднял ставку, а ЕЦБ оставил её без изменений. Сигналы даны вполне конкретные, но ожидаемые. Самое время переключить внимание на статистику и фундаментальные сигналы. Макроэкономический календарь на пятницу не переполнен отчетами: утром Япония выпустила показатели по индексу деловой активности от Tankan, днем еврозона опубликует данные по торговому балансу в октябре. Банк Англии представит ежеквартальный отчет по состоянию экономической системы. США во второй половине дня готовят к публикации статистику по коэффициенту загрузки производственных мощностей за ноябрь и промпроизводству за тот же месяц.

Российский рубль продолжает слегка отступать в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит 58,88 руб. (+0,2%). Вероятный диапазон движения в паре доллар/рубль на сегодня составляет 58,60-59,35 руб. Очень многое зависит от итогов заседания ЦБ РФ: консервативное решение и понижение ставки на 25 базисных пунктов оставит рублевые пары на месте, а агрессивное снижение ставки на 50 базисных пунктов ослабит рубль значительным образом.

Банк России принял решение о введении временной администрации в «Промсвязьбанк», возложив функции временной администрации по управлению банком на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Мораторий на исполнение требований кредиторов банка не вводится. Кто бы что ни говорил, а письмо менеджера УК «Альфа Капитал» оказалось пророческим, оно однозначно предупредило участников рынка и рядовых вкладчиков. Амбиций у менеджмента «Промсвязьбанка» было много, но в итоге они превратились в пыль. Теперь их просчеты будет закрывать ЦБ РФ, и мы не сомневаемся, что российский мегарегулятор выступит гарантом интересов всех или большинства кредиторов. Основной задачей ЦБ РФ является обеспечение стабильности финансовой системы России, и с этой задачей он успешно справляется. От истории с «Промсвязьбанком» и другими крупными проблемными банками выигрывает, прежде всего, «Сбербанк», как по финансовым результатам, так и по капитализации. Вряд ли стоит удивляться, что «Сбербанк» самая дорогая компания России по рыночной капитализации.

Индекс МосБиржи проведет финальные торги недели в пределах отметок 2130-2160 пунктов. Границы краткосрочного канала смотрятся устойчивыми для того, чтобы сдержать вероятные колебания.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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