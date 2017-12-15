Dukascopy Bank SA: до конца сегодняшнего дня индекс ММВБ будет консолидироваться вблизи текущих уровней

Российские индексы акций по итогам первой половины торговой сессии пятницы снижаются из-за негативного внешнего фона. Так, индекс ММВБ, оказавшись под давлением корректирующихся вниз акций Сбербанка (-1,2%), снизился на 0,5% до 2140 пунктов. В свою очередь, индекс РТС потерял 0,7% и опустился до 1144,8 пункта, отыгрывая ослабление курса рубля против доллара на 13 копеек до 58,89 руб./долл. Впрочем, российская валюта практически не отреагировала на неожиданное решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 50 б.п. до 7,75%.

Европейские индексы акций снижаются на текущий момент на 0,4%, двигаясь вслед за американскими фондовыми индикаторами. Цены на нефть стабильны и колеблются в ожидании выхода данных по количеству буровых в США от нефтесервисной компании Baker Hughes.

До конца сегодняшнего дня мы ожидаем консолидацию индекса ММВБ вблизи текущих уровней. Впрочем, поддержку рынку может оказать рост американских индексов в начале сегодняшнего дня. Фьючерс на индекс S&P 500 растет до 2660 пунктов.