Альпари: Банк России проявил решимость в нужный момент

На сегодняшнем заседании Банк России объявил о снижении ключевой ставки на 0,5%, до 7,75%. Многие ожидали снижения ставки на 0,25%, но, на мой взгляд, ЦБ принял верное решение. В пресс-релизе мегарегулятор допустил возможность снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года

Регулятор давно обуздал инфляцию – при целевом уровне 4% сейчас она находится на уровне 2,5%, что является историческим минимумом. При этом разница между ключевой ставкой и инфляцией (это две главные ставки в любой экономике – к первой привязаны доходности депозитов, а вторая показывает насколько обесцениваются деньги каждый год ) составляет 5,5% – высокий уровень в сравнении с развивающимися и развитыми странами. Потенциал снижения ключевой ставки сохраняется. Низкие ставки нужны экономике, чтобы предприятия могли привлекать кредиты под более низкий процент.

Банк России проявил решимость в нужный момент. В следующем году ситуация может измениться: инфляция может ускориться, есть риск расширения санкций (ходят слухи о введении запрета на покупку российских облигаций), да и президентские выборы на носу. В таких условиях резкие движения будут нежелательны. На наш взгляд, опасения ЦБ, что инфляция вернется к 4%, излишни. Мы ожидаем в 2018 году инфляцию в диапазоне 3-3,5%.

На фоне резкого снижения ставки под небольшим давлением оказался рубль. В то же время это позитив для российского фондового рынка, особенно для дивидендных бумаг. На наш взгляд, Банк России в дальнейшем продолжит смягчение денежно-кредитной политики. В следующем году ключевая ставка может быть опущена до 7%, а в 2019 – до 6,5%.

Роман Ткачук, старший аналитик

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