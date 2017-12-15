"Открытие Брокер" : Решение ЦБ по ставке позитивно повлияет на котировки дивидендных акций

К 15:20 (мск) индекс Мосбиржи корректировался на 0,47% до 2142,30 п. (-0,47%), а РТС сбавлял 0,68% до 1145,51 п. ЦБ РФ довольно неожиданно снизил ставку сразу на 50 базисных пунктов, но рынок на это почти не отреагировал, хотя дивидендная доходность некоторых акций явно будет больше доходности ОФЗ. Основное давление на рынок оказывает внешний фон и вести по делу Улюкаева. Бывшему министру присудили 8 лет строгого режима. Впрочем, внешний фон всё же главенствует. Корректируются бумаги Сбербанка (-1,1%) после взлёта накануне на фоне позитивных заявлений в рамках представления стратегии на ближайшие годы. Продолжают расти сильно перепроданные бумаги «Аэрофлота» (+2,1%). Давление испытывают металлурги и нефтяники, которые могли рассчитывать на более сильное ослабление рубля, да и ситуация на рынке сырья не говорит о безграничном оптимизме: ГМК «Норникель» (-1,73%), ММК (-0,89%), «Северсталь» (-0,13%), НЛМК (-0,96%), «Роснефть» (-0,8%), «ЛУКОЙЛ» (-0,35%). ЦБ РФ поделился статистикой прибыли российских банков. За январь-ноябрь она выросла на 10,4% до 870 млрд рублей. Естественно, что львиная доля – это прибыль Сбербанка. X5 Retail Group приобрела 32 супермаркета «О'КЕЙ», что продолжает подтверждать экстенсивный характер развития отрасли розничной торговли. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: «Башнефть» (+2,71%), МТС (+1,89%), «Мосэнерго» (+1,71%), а также «Юнипро» (-2,9%), АФК «Система» (-2,43%), Московская Биржа (-1,59%).

Российский рубль весьма спокойно пережил неожиданное решение ЦБ РФ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3740 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,26%, недельная – до 8,26%, а месячная снизилась до 8,28%. Рост ставок МБК во многом связан с очередными проблемами в банковском секторе, где поставщиком неприятных новостей стал «Промсвязьбанк». Впрочем, ЦБ весьма быстро принял решение о санации и дальнейшем оздоровлении банка. Если же говорить о решении по ставке, то оно оказалось неожиданным для большинства участников рынка. В целом тон и содержание итогового заявления не поменялись. Однако ЦБ добавил формулировку о том, что будет отслеживать внешние риски на всём горизонте прогнозирования. Что касается инфляции, то в будущем году регулятор ждёт её некоторого ускорения, поскольку проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными. В частности, источником разогрева темпов роста цен может быть снижение эффекта хорошего урожая, дефицит рабочей силы вкупе со слабым ростом производительности труда, а также рост потребительской активности вместо сберегательного поведения. Впрочем, на текущий момент риски во многом сбалансированы. Более того, регулятор допускает снижение ставки в I полугодии 2018 года. В заявлении также много говорится о переходе к нейтральной политике, что предполагает менее агрессивный подход к снижению ставки в обозримом будущем. Так или иначе, рубль сохраняет за собой статус высокодоходной валюты. Разница между ставкой и инфляцией существенная, а значит ставка остаётся положительной. К 15:20 (мск) USD/RUB – 58,92 (+0,27%), EUR/RUB – 69,515 (+0,31%).

Европейские рынки преимущественно снижались, а главными поставщиками давления на индекс были финансовый и розничный секторы. Кстати, это уже третья подряд неделя потерь для Stoxx 600. Подрастали защитные сектора телекоммуникаций и коммунальных услуг. Интерес к защитным секторам связан с падением доходностей на рынке облигаций, что, кстати, негативно влияет на банковский сектор. Евро укреплялся до $1,179, что давило на бумаги экспортёров. Британский FTSE 100 чувствовал себя более уверенно на фоне одобрения европейскими лидерами перехода ко второй фазе переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза. В остальной Европе сектор розничной торговли снижался на фоне слабых отчётов и прогнозов Hennes & Mauritz (-13,9%) и Salvatore Ferragamo (-6,7%). К 15:20 (мск) DAX – 13043,61 п. (-0,19%), CAC 40 – 5335,72 п. (-0,4%), FTSE 100 – 7455,62 п. (+0,1%).

Нефть смогла избавиться от негативных впечатлений, сформированных отчётом Международного энергетического агентства. На рынке всё ещё считают, что снижение запасов в США в течение нескольких недель наглядно демонстрирует высокий спрос и то, что мировые запасы всё же постепенно снижаются. К тому же такие события, как форс-мажор по нефтепроводу Forties, подтверждают, что рынок может быть уязвим. К слову говоря, ремонт Forties займёт несколько недель, а это ежедневно 450 тыс. бар., которые не попадут на рынок. Не говоря уже о том, что Forties участвует в формировании индикативной марки Brent. К 15:20 (мск) Brent – $63,45 (+0,22%), WTI – $57,39 (+0,54%), золото – $1260,9 (+0,30%), медь – $6785,85 (+0,18%), никель – $11270 (+1,03%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 93,55. CAD укреплялся на 0,2% против доллара США, а NZD на 0,45%. К 15:20 (мск) EUR/USD – $1,18 (+0,19%), GBP/USD – $1,338 (-0,34%), USD/JPY – 112,18 (-0,19%).

Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2% перед началом регулярной сессии в США. Риском текущего дня для американских акций является особая позиция республиканского сенатора от Флориды, который потребовал улучшения бюджетных параметров по обеспечению ухода за детьми. Впрочем, рынок пока не верит, что подобные требования могут остановить одобренный республиканцами план. Российский рынок рискует сохранить минус до конца дня, хотя решение ЦБ РФ весьма позитивно для российских акций. Более того, каждое последующее снижение ставки будет повышать актуальность дивидендных историй.

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