Открытие Брокер: Банк России удивил рынок, снизив ключевую ставку до 7,75%

По итогам очередного заседания ЦБ РФ принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п. до 7,75% годовых. В связи с тем, что консенсус-прогнозы ключевых информационных агентств говорили о наиболее вероятном снижении лишь на 0,25 п.п., решение регулятора спровоцировало всплеск волатильности на финансовых рынках. Так, по состоянию на 13:35 (мск) пятницы пара доллар/рубль на умеренно дорожающей нефти прибавляет 0,4%, а индекс «чистых» цен ОФЗ RGBI ушёл на максимумы с начала 2013 года.

Причиной неожиданно агрессивного снижения ставки выступает рекордное замедление инфляции и сопутствующее снижение инфляционных ожиданий. В ноябре 2017 года инфляция составила 2,5% год к году при целевой цене ЦБ РФ в 4%. Причина низкой инфляции кроется в укреплении рубля и замедлении темпов роста цен на продовольственные товары на фоне снижения общемировых цен. Согласно «инФОМ», после непрерывного роста в течение нескольких предыдущих месяцев прямые оценки ожидаемой инфляции в ноябре упали на 1,2 п.п. до 8,7% годовых. Банк России ранее уже реагировал на существенный спад инфляционных ожиданий активным снижением ключевой ставки, тем самым подтверждая наличие подобной зависимости: в августе 2017 года инфляционные ожидания упали с 10,7% до 9,5%. На последующем за релизом статистики заседании регулятор снизил ставку на 0,5 п.п. до 8,5% годовых.

После спада волатильности снижение ключевой ставки должно привести к росту котировок рублевых облигаций – как корпоративных, так и ОФЗ. Мы прогнозируем, что индекс «чистых» цен ОФЗ RGBI перепишет исторические максимумы, ранее отмеченные в III квартале 2013 года. В этом контексте интерес для покупки представляют среднесрочные ОФЗ выпусков 26211 и 26220. Косвенным следствием спроса на облигации может стать умеренное укрепление рубля к доллару США из-за притока капитала, поскольку снижение ставки представляет собой долгосрочный тренд, который продолжится и в следующем году. Текущее ослабление нацвалюты является лишь спекулятивной реакцией, которая обусловлена массовым закрытием коротких позиций по факту снижения ставки. Наш прогноз на декабрь 2017 года по паре USD/RUB – диапазон 57-60 руб. В 2018 году мы ожидаем 4 раунда снижения ставки до 6,75% годовых.

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