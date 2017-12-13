Открытие Брокер: Рубль может ослабнуть к доллару на фоне решения ФРС США по ставке

По итогам торгов 12 декабря индекс Мосбиржи подрос на 0,57% до 2160,75 п., а РТС вырос на 0,48% до 1149,8 п. С первых минут торгов российский рынок взял курс на рост, замявшись лишь на экваторе сессии. Естественно, что главным поводом для оптимизма стали цены на нефть, которые большую часть дня провели выше $65 за баррель. Соответственно, нефтегазовый сектор внёс существенный вклад в рост индексов: «ЛУКОЙЛ» (+1,19%), «Роснефть» (+1,87%). «НОВАТЭК» (+2,67%) был одним из главных поставщиков новостей. Председатель правления Марк Джетвей заявил, что цель компании – повышение дивидендов, но в правильный момент. Однако этот правильный момент может наступить весьма нескоро. До 2030 года «НОВАТЭК» планирует потратить до 2,5-2,8 трлн рублей на реализацию СПГ проектов. Впрочем, «Ямал СПГ» должен будет генерировать до $62 млрд денежного потока. «Газпром» (+0,63%) получил косвенную поддержку на новостях об аварии на газораспределительной станции Баумгартен в Австрии. В какой-то мере это повышает шансы на одобрение европейскими властями «Северного потока-2», тем более, что немецкие земли выступают категорически «за». Акционеры ММК (+1,58%) одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев в размере 1,111 рублей на акцию. И, наконец, Российско-китайский инвестиционный фонд и АФК «Система» (-1,23%) продали 6,3% акций «Детского Мира» (-8,23%). Рынок явно не обрадовал факт ускоренной продажи, а также цена реализации. Впрочем, уже после завершения основной сессии поступили новости о том, что ряд активов «Системы», включая «Детский Мир», были заблокированы в рамках иска «Роснефти» и «Башнефти» на 131,6 млрд рублей. Кроме того, правительство Башкирии также выставило иск на 131,6 млрд рублей. Соответственно, в среду ждём провала бумаг с первых минут торгов. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: ГМК «Норникель» (+3,49%), ап «Татнефть» (+2,76%) ап Сбербанк (+2,04%), Московская биржа (+1,89%), а также Polymetal (-3,03%), «Аэрофлот» (-2,4%), Yandex (-2,18%), ап «Башнефть» (-2,07%). К вечеру на рынок начал оказывать позитивное влияние рубль, который распрощался с дневным укреплением.

Днём отечественная валюта не смогла игнорировать рост стоимости Brent выше $65. Однако укрепление рубля явно отставало от движения нефти. К вечеру Brent стоил около 3760 рублей. Более существенным для рубля будут события в ближайшие дни. ФРС может повысить ставку, а ЦБ РФ снизить. Соответственно, разрыв в ставках сократится, как минимум, ещё на 50 базисных пунктов. В целом процесс охлаждения интереса нерезидентов начался уже давно. По статистике ЦБ РФ, доля нерезидентов на рынке ОФЗ составила к 1 ноября 32,7% по сравнению с 33,2%. Впрочем, в номинальном выражении объём ОФЗ в руках нерезидентов всё же увеличился с 2,181 трлн рублей на 1 октября до 2,184 трлн рублей на 1 ноября. И не будем забывать, что Минфин активно скупает валюту в декабре в объёмах более $200 млн ежедневно. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,47% до 59,285, а европейская валюта роста на 0,19% до 69,65.

В США постепенно подводят итоги уходящего года. Президент Д. Трамп подписал оборонный бюджет на $692 млрд и попутно объявил американскую армию победителем всего и вся. На этом фоне Dow Jones и S&P 500 показали плюс и рекорды на закрытии, а вот у NASDAQ снова сдают нервы. В Вашингтоне началось двухдневное заседание ФРС, которое может завершиться повышением ставки, что негативно для акций «роста». Лучшими секторами стали телекоммуникации и финансы, а вот коммунальные услуги и энергетический сектор тянули индексы вниз. Если же говорить о технологиях, то вчерашние лидеры роста показали противоположную динамику: AMD (2,56%), NVIDIA (-1,96%). Между тем, цены производителей США выросли за ноябрь на 0,4%, а в годовом выражении – на 3,1%. Естественно, что ускорение роста цен производителей также рассматривается в пользу уже почти неизбежного решения Федрезерва. В отдельных акциях были свои истории. Корпорация Boeing (+2,39%) объявила о повышении дивидендов и увеличении программы обратного выкупа. Comcast Corp. (+2,78%) более не желает покупать развлекательные активы 21st Century Fox Inc. Производитель игрушек Mattel Inc. (-4,88%) объявил о весьма блёклом сезоне продаж. По итогам дня DJIA вырос на 0,49% до 24504,80 п., а S&P 500 укрепился на 0,15% до 2664,11 п.

Азиатские торги проходили в плюсе, но сомнения оставались. Судя по всему, республиканское большинство в Сенате может сократиться из-за неожиданностей выборов в Алабаме. В принципе, доходность по американским 10-летним казначейским обязательствам сократилась до 2,394%, но она уже довольно долгое время колеблется вокруг отметки 2,4%. Большинство азиатских рынков было в плюсе, а вот японским бумагам мешала укрепившаяся иена до 113,3, а также весьма сильная статистика роста машиностроительных заказов на 2,3% в октябре при ожидании снижения на 2,8% в годовом выражении. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3295,07 п. (+0,43%), Nikkei 225 – 22744,75 п. (-0,53%).

Рынок нефти демонстрирует повышенную волатильность. Накануне Минэнерго США выдало прогноз, что в 2018 году добыча нефти в США увеличится на 780 тыс. бар. в сутки до 10,02 млн бар. в сутки. Соответственно, рынок услышал подтверждение своих самых больших страхов, что США компенсируют усилия OPEC+ по сокращению предложения. Однако затем вышла статистика API. По данным отраслевого института, коммерческие запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 7,4 млн бар. Одновременно с этим запасы бензина выросли на 2,3 млн бар. и дистиллятов – на 1,5 млн бар. Данные API оказались более оптимистичными, тем более, что разница между контрактами WTI и Brent составляет около $6,5, что будет стимулировать поставки американской нефти в Европу. Иными словами, в ближайшее время можно ожидать сохранения тенденции по снижению запасов нефти в США. К 9:00 (мск) Brent – $63,97 (+0,99%), WTI – $57,54 (+0,70%), золото – $1246,1 (+0,35%), медь – $6657,98 (-0,10%), никель – $11160 (+0,81%), палладий – $1002,5 (+0,01%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 93,93. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,176 (+0,14%), GBP/USD – $1,333, USD/JPY – 113,32 (-0,2%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

- в 10:00 (мск) – потребительская инфляция в Германии и цены производителей;

- в 12:00 (мск) выступает управляющий Банка Японии Х. Курода;

- в 12:30 (мск) - данные по рынку труда в Великобритании;

- в 13:00 (мск) – промышленное производство в еврозоне;

- в 16:30 (мск) – потребительская инфляция в США;

- в 18:30 (мск) – отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов;

- в 22:00 (мск) – решение ФРС по процентной ставке.

Кроме того, в среду OPEC опубликует свой ежемесячный обзор. Ситуация на внешних рынках слабо позитивная и может оказать поддержку российскому рынку. Однако вчерашнее падение котировок нефти всё же не пройдёт бесследно. Кроме того, очередные события в квартете «Роснефть», «Башнефть», правительство Башкирии и АФК «Система» бросают тень на весь рынок. Отечественная валюта может оказаться под давлением, так как вечером ожидается повышение ставки ФРС.

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