Альпари : Копейка рубль не сбережет?

Банк России через коммерческие банки обращается к населению с призывом сдавать лишнюю мелочь в форме серебряных и медных монет. Об этом заявила в ходе интернет-конференции первый заместитель руководителя Центробанка Ксения Юдаева. Отвечая на вопрос о том, планируется ли в ближайшее время в ЦБ РФ выпуск достаточного количества монет номиналом 1 и 5 копеек, первый зампред Центробанка ответила, что Банк России, наоборот, планирует изъятие таких монет из обращения. Более того, количество монет различных номиналов в обращении, приходящееся на одного гражданина РФ, почти в 1,5 раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне. Поэтому ЦБ РФ, по словам Юдаевой, планирует вести работу с населением через кредитные организации с целью призвать граждан сдавать монеты в кассы банков, а также в специальные терминалы по приему монет, которые будут установлены в офисах банков и в крупных торговых центрах.

Для чего ЦБ РФ это нужно? Население, к которому банки, а также сам регулятор обратятся с подобным призывом, сразу задумается о присутствии некоего подвоха в этом решении (особенно люди старшего поколения, кто помнит опасные игры с денежным обращением сначала при министре финансов СССР Валентине Павлове, а потом уже грабительские реформы Егора Гайдара). Но сейчас нет никаких поводов для беспокойства. Эту реформу можно считать технической. Дело в том, что сегодня в России монеты, особенно мелкого номинала (1, 5, 10 и 50 копеек) практически не являются расчетной единицей и участвуют в процессе денежного обращения в весьма ограниченном масштабе. Напомним, что последний раз монеты номиналом 1 и 5 копеек в России выпускались в 2014 году, а номиналом 10 и 50 копеек – в 2015 году.

Когда в магазине при расчете наличными деньгами нам выдают сдачу, в том числе и такими монетами, мы нередко их кладем в коробочку, предназначенную для сбора каких-либо пожертвований населения или откладываем дома в копилку, чтобы накопившуюся сумму потом обменять в «Сбербанке» или в другом банке на банкноты. Чем более обеспечен материально человек, или чем привычнее ему рассчитываться за товары и услуги по безналу, тем большей обузой являются для него монеты, причем не обязательно мелких номиналов. И действительно: банкоматы и платежные терминалы не принимают монеты как платежное средство, ими нельзя оплатить через терминал мобильный телефон или иные услуги, нельзя погасить в банкомате кредит, да многие банки очень неохотно меняют в кассе монеты на банкноты.

Сегодня монеты используются в «оффлайновых» магазинах, торговых сетях, кафе и ресторанах, предприятиях сферы услуг (хотя конкурентом наличных денег в розничной торговле и сфере услуг являются терминалы по приему банковских карт), кассах метро и иных кассах по продаже билетов на общественный транспорт (хотя и здесь все шире внедряются безналичные расчеты, а также терминалы по продаже билетов и пополнению транспортных карт), такси (но и здесь удобные мобильные приложения позволяют легко оплачивать поездки банковской картой). Пожалуй, основным местом, где монеты все еще в ходу и пользуются спросом являются продуктовые и вещевые рынки, а также многочисленные формы неорганизованной торговли. Да и то в крупных городах рынки уже мало отличаются от торговых центров, и там уже тоже используются платежные терминалы.

Таким образом, в XXI веке – веке высоких технологий, безналичных расчетов, блокчейна и криптовалют – монеты постепенно выходят из обращения, не могут являться полноценным средством накопления и становятся дорогостоящим рудиментом прошлого века. При этом производство таких монет обходится государству не дешево: стоимость изготовления монет превышает номинал на порядок. Более того, еще в нулевые годы в СМИ приводились оценки Банка России, согласно которым Россия является «чемпионом Европы» по высокой себестоимости изготовления монет.

Таким образом, необходимость прекращения чеканки монет, как минимум – монет мелких номиналов (от 1 до 50 копеек) давно назрела. Обратим внимание, что ЦБ РФ, который давно сигнализировал о необходимости прекращения чеканки монет мелких номиналов, и ранее, и сегодня старательно избегает словосочетания «денежная реформа», которое может вызвать резкое неприятие населения. Да и меры, предложенные Банком России, не похожи на реформы, ни советского типа, ни времен «лихих 90-х». Принудительно изымать у населения мелочь никто не будет. Тем более, что единовременное уничтожение избыточного количества монет тоже потребует средств и будет невыгодно самому ЦБ РФ. На самом деле в Банке России, скорее всего, намерены внедрить ряд новых технологий, которые позволят населению максимально комфортно избавиться от неудобных монет, опустив их в специальный монетоприемник в банке или торговом центре. Было бы идеально, чтобы через терминалы, принимающие монеты, люди могли бы пополнить баланс своего мобильного телефона, транспортной карты или банковской карты. Примеры совершенно безболезненного для населения изъятия из обращения мелких монет имеются во многих развитых странах, в том числе в Канаде, Австралии и ряде стран ЕС, которые не вошли в еврозону. Мы полагаем, что ЦБ РФ обязательно учтет опыт развитых стран.

Опыт развитых стран также показывал, что изъятие из обращение мелких монет никак не влияет на инфляцию. Более того, одной из главных экономических проблем развитых стран Европы, Америки и Австралии является не инфляция, а дефляция. В России снижается инфляция, напомним, что по итогам 2016 года в нашей стране была зафиксирована рекордно низкая инфляция на уровне в 5,4%, а в текущем году инфляция потребительских цен за 11 месяцев снизилась до 2,1%. Это еще раз говорит о том, что рост инфляции уже не сможет «съесть» лишние мелкие монеты и банкноты, как это было неоднократно в прошлые годы, значит, регулятору нужно принимать иные меры, чтобы сделать денежное обращение более удобным и для банковской системы, и для граждан. А этой цели в XXI веке легко достичь с помощью новейших технологий.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента

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