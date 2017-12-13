ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Цены нефти расшалились

В начале дня продолжился рост нефтяных цен, завершивший подрастание последних дней заходом выше ноябрьских максимумов. Причем рост нефти марки Brent явно перегонял рост цены нефти WTI. Логично было связать этот рост с сообщениями об аварии на трубопроводе Forties. Игроки массово становились в покупки, ожидая развития роста вслед за пробоем важного уровня. Однако победная музыка покупателей играла недолго. «Сидевшие в засаде» продавцы встретили их массовыми продажами, которые переломили ситуацию. Провал цен вызвал массовое срабатывание приказов «стоп-лос» в длинных позициях. В результате падение ускорилось и за несколько часов цены потеряли около 2,5 долларов за баррель.

Лишь приход порции данных Американского института нефти (API) немного подправил ситуацию. По данным API неожиданно для всех запасы сырой нефти в США за неделю сократились сразу на 7,4 мб (по прогнозам опрошенных Bloomberg экспертов ожидалось снижение лишь на 2,9 мб). По оценкам API запасы бензина и дистиллятов выросли на 2,3 и 1,5 мб соответственно. Запасы в Кушинге похудели на 2,75 мб. Сильное снижение запасов от API стало поводом для покупок и роста цены примерно на один доллар. В результате по итогам дня цены нефти Brent потеряли относительно скромные 2%.

А вот дальше издерганный скачками цены рынок впал в ступор и не может определиться с последующей динамикой. Шансы на продолжение роста еще остались, но они сильно поуменьшились, после провала за прошедший день. Теперь игроки будут более осторожными в покупках и будут ждать новых значимых сигналов. В первую очередь это будут данные по запасам и добыче от EIA. А там подоспеют еще и решения ФРС по ставке, сопроводительный пресс-релиз и пресс-конференции Джанет Йеллен. Так что информационный фон будет плотным и зальет образовавшуюся прострацию рынка новыми идеями.

Скачки нефтяных цен лишь оттеняли поток новостей связанных с аварией на газовом хабе Баумгартен в Австрии. Причиной произошедшего пожара оператор назвал технический сбой. Работа газового хаба во вторник была полностью остановлена. Были прекращены транзитные поставки газа в направлении Италии, Словении и Венгрии. Наиболее драматично звучали известия о переходе Италии в режим чрезвычайной ситуации. Украина сообщила, что транзит газа по ее территории сократился на 23% - до 200 миллионов кубов в сутки. Но худшие опасения остаются позади - в среду утром оператор ГТС в интервью радиостанции ORF сообщил, что транзит газа на хабе Баумгартен в Австрии восстановлен.

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