ГК Forex Club: Инфляция в США может помочь рублю

USD/RUB сделала попытку пробить поддержку 58,90 и даже было касание отметки 58,75. Как раз в этот момент Brent дотронулась до 65,82 долл./барр. и начала падать.

Благодаря падающей нефти, которая надавила на рубль, и возросшему спросу на доллар США пара USD/RUB вернулась к максимумам понедельника. Однако далее стоит быть осторожным. Потенциал дальнейшего роста пары не так велик. Да, индекс цен производителей дал надежду на рост инфляции, но лишь спустя несколько месяцев.

Многое будет зависеть от отчета по CPI США, публикуемого в среду, и последующего заседания FOMC по денежно-кредитной политике. Если инфляция окажется слабее прогнозов, а Федрезерв менее оптимистично выскажется на тему экономических перспектив, это способно сильно уронить доллар.

В таких условиях USD/RUB скатиться к отметке 58,55 за несколько часов.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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