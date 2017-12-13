ИК "Норд Капитал": Аналитический обзор российского рынка

Прогнозы на текущий день:

Мы ожидаем открытия рынка с несущественным отклонением по индексу МосБиржи, вблизи отметки 2160 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2150, 2140 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2170, 2180 п.

Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс МосБиржи перейдет в состояние консолидации около уровня 2160 п. Этому способствует неоднозначный внешний фон.

Значимым стимулом в пользу традиционного спада торговой активности во второй половине дня станут ожидания итогов двухдневного заседания ФРС США. Они будут известны уже после закрытия основных торгов в России.

Весомым внешним сигналом для локального рынка представляется вечерняя публикация еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 МСК). Однако российские акции, скорее всего, не успеют отыграть ее в полной мере.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы завершили торги с умеренным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи подрос на 0,57%. Долларовый индекс РТС прибавил 0,48%. Таким образом, локальный рынок сумел продолжить наметившийся в минувший понедельник подъем. Вместе с тем, внутридневная динамика основных российских фондовых индексов представляла собой безыдейное боковое движение. Вскоре после позитивного старта торгов они отступили от своих краткосрочных максимумов и перешли в состояние консолидации.

Непродолжительный утренний оптимизм был связан с явным улучшением настроений на нефтяном рынке. К моменту начала торгов в России фьючерсы на нефть сорта Brent сумели обновить свой долгосрочный максимум. Однако к исходу первой половины дня в них сформировался стремительный коррекционный спад. Впрочем, это не испугало российских инвесторов и спекулянтов, поскольку контракты на «черное золото» все равно продолжили торговаться на весьма комфортных уровнях. Кроме того, их обнадежила позитивная динамика основных рынков акций в Европе.

Продолжая разговор о состоянии рынка углеводородного сырья, стоит обратить внимание на вчерашний еженедельный отчет Американского института нефти (API). Он указал на сильное сокращение запасов сырой нефти за океаном на 7,38 млн барр. Еженедельные официальные данные от Минэнерго США могут оказаться столь же благоприятными для нефтяных «быков». Вчерашняя новость о приостановке работы трубопровода Forties в Северном море не окажет влияния на американскую отраслевую статистику. Тем не менее, она поддержит контракты на европейский сорт нефти Brent.

К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 11 п., или 1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно сильнее рынка торговались бумаги Сбербанк-ап (SBERP RM, +2,04%). Они пользовались спросом на фоне известия о том, что наблюдательный совет эмитента одобрил новую дивидендную политику. Она останется в секрете до 14 декабря, когда состоится презентация для инвесторов в Лондоне. Ранее ходили слухи о том, что норма дивидендных выплат «Сбербанка» за 2017 и 2018 годы может поэтапно возрасти до уровня в 50% от чистой прибыли по МСФО.

Акции ММК (MAGN RM, +1,58%) отыграли известие о том, что внеочередное общее собрание акционеров эмитента одобрило выплату дивидендов по итогам 3 квартала 2017 года в размере 1,111 руб. на бумагу. Таким образом, их квартальная дивидендная доходность составит порядка 2,5% от текущей биржевой стоимости. Кроме того, позитивом для указных акций стало сообщение ММК о завершении сделки по приобретению 100% активов Группы ЛМК. Это позволит металлургическому холдингу увеличить объемы производства и реализации востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Акции Новатэк (NVTK RM, +2,67%) сумели пробить сильное полугодовое сопротивление, располагавшееся в районе 680-685 руб. Следующей целью и сопротивлением для них выступает психологически значимая отметка 700 руб. Таким образом, эти бумаги начали отыгрывать фундаментальную новость о начале экспортных поставок сжиженного природного газа в рамках проекта «Ямал СПГ».

Добавим, что заметным событием на локальном рынке стало взаимосвязанное падение бумаг Детский Мир (DSKY RM, -8,23%) и АФК Система (AFKS RM, -1,23%). Спешное размещение 6,3% акций торговой сети «Детский Мир» состоялось с сильным дисконтом к рыночной стоимости по цене 90 руб. за бумагу. Итоговый объем размещения оказался намного скромнее предлагавшихся к продаже 8% акций ритейлера. Большая часть реализованного пакета принадлежала компании АФК Система.

Дополнительным негативом для акций АФК Система выступила новость о том, что министерство земельных и имущественных отношений Башкирии подало в арбитражный суд иск о взыскании с эмитента 131,6 млрд руб. Таким образом, суммарный объем текущих претензий к АФК Система превысил 433 млрд руб. Шансы на то, что ответчик сумеет выйти из нескольких судебных разбирательств без финансовых потерь, представляются сомнительными.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное понижение в пределах 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного вечернего спада подорожали на 1%. Фьючерсы на золото повысились в цене на 0,4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 потерял 0,5%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное.

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