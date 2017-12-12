Открытие Брокер: Приближающееся заседание ФРС давит на цены драгметаллов Прошедшая неделя выдалась негативной для рынков драгоценных металлов, за исключением показавшего рост рынка палладия. Негативное влияние на стоимость золота, серебра и платины оказывало ожидаемое повышение процентной ставки ФРС США и прогноз на следующий год в ходе заседания, которое состоится 12-13 декабря 2017 г. Экономическая статистика в США выходит оптимистичной, хотя всё же некоторые представители регулятора высказываются за более мягкую политику, указывая на низкую инфляцию. Также продолжаются дебаты на тему налоговой реформы, т.к. некоторые политических представителей в США уверены в избыточности налоговых стимулов и остерегаются роста бюджетного дефицита. Поддержку рынкам оказывала очередная эскалация событий вокруг Северной Кореи, т.к. США и Южная Корея продолжают совместные учения, несмотря на протесты соседних государств. По отчёту CFTC, наблюдается постепенный вывод спекулятивных средств из рынков золота и серебра, что может быть связано с приближением конца квартала и года. Премии на поставку физического золота в мире не изменялись. Реальные процентные ставки продолжают расти, что оказывает негативное влияние на спрос на золото и серебро. Запасы в серебряных ETF-фондах на прошедшей неделе подросли, запасы в остальных ETF-фондах понизились. Особенно сильное падение запасов за неделю произошло в палладиевых ETF-фондах на фоне дефицита металла на спотовом рынке. Цены на драгоценные металлы на SGE на прошедшей неделе снижались, объемы торгов оставались средние. Курс юаня к доллару США стабилен. Цены на золото на прошедшей неделе понизились от уровня $1277 к уровню $1245 в ожидании декабрьского заседания ФРС США. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1243-1224, уровни сопротивления – $1277- 1296. Цены на серебро на прошедшей неделе в корреляции с рынком золота понизились от уровня $16,315 к уровню $15,8. Продолжается расхождение спреда между золотом и серебром - отношение золота к серебру составляет 79,03 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,79 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $15,66-15,35, уровни сопротивления – $15,90-16,15. Цены на платину на прошедшей неделе понизились от уровня $924 к уровню $890. Резко упавшие цены крайне негативно влияют на производителей платины, особенно в ЮАР, что со временем сократит производство металла и приведёт к восстановлению цен. Компания Lonmin может объявить о банкротстве. Спред между золотом и платиной составляет $357/унция. Спред между платиной и палладием показал рекордное расширение за последние 16 лет и составляет $125/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $850-832, уровни сопротивления – $900-917. Рынок палладия на прошедшей неделе показал положительную динамику в корреляции с фондовым рынком и вырастал до уровня $1009, после чего цены откорректировались вниз к уровню $997. Продолжающееся постепенное вымывание запасов ETF-фондов свидетельствует о дефиците спотовых поставок металла на рынке. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $979-966, уровни сопротивления – $1009-1015. ������ ��������� Разместить этот информер на своем сайте