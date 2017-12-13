ИК ЛМС: Российский рынок откроется снижением на 0,3%

Российский рынок откроется снижением на 0,3% Американские индексы во вторник не показали единой динамики. S&P поднялся на 0,15%, Dow Jones вырос на 0,49%, обновив рекорды в ожидании итогов заседания ФСР. Высокотехнологический индекс NASDAQ снизился на 0,19% вслед за падением котировок акций чип-мейкеров. Сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются около нуля: S&P опустился на 0,08%, Dow Jones - на 0,19%, NASDAQ потерял 0,46%.

Цены на нефть во вторник снизились после скачка накануне. Brent подешевела на 2,09% до $63.34, WTI опустилась на 1,47% до $57.14.

Сегодня цены на нефть растут на сигналах продолжающегося сокращения запасов в США. Brent поднялась на 0,81% до $63.85, а WTI – на 0,67% до $57.52. Цены на базовые металлы сегодня растут: алюминий поднялся на 0,05%, медь - на 0,24%, никель - на 0,81%. Азиатские рынки сегодня растут за исключением Японского рынка. Nikkei225 снизился на 0,5% на фоне укрепления иены, KOSPI прибавил 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,1%, китайские индексы также растут: Hang Seng вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite подорожал на 0,2%.

Сегодня в США опубликуют данные о динамике потребительских цен в ноябре, а также еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США завершит двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время. Глава Федеральной резервной системы Дж.Йеллен проведет пресс-конференцию по итогам заседания. Замминистра юстиции США Р.Розенштейн выступит на слушаниях перед юридическим комитетом Палаты представителей Конгресса по так называемому "российскому делу". В Еврозоне опубликуют данные о промышленном производстве в октябре. В Германии обнародуют окончательные данные об изменении потребительских цен в ноябре. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку. В России сегодня Россети, М.Видео, ДИКСИ и Норникель проведут заседание совета директоров.

Мы ждем открытия российского рынка снижением на 0,3% на фоне снижения цен на нефть

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