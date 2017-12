ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Инвесторы на развивающихся рынках продолжают сохранять спокойствие Вчера цены на нефть сделали попытку закрепиться выше ноябрьского максимума - на этом фоне наш рынок показал позитивную динамику. Американский рынок также закрылся на положительной территории. Аналитики Bank of America Merrill Lynch говорят, что хорошие времена для инвесторов, скорее всего, продолжаются. В Bank of America Merrill Lynch считают, что S&P 500 в 2018 году продемонстрирует такую же динамику, как в 2014 году (тогда индекс прибавил около 11%). По словам команды технических аналитиков Bank of America Merrill Lynch, в конце следующего года S&P 500 может дойти до 3000 пунктов. «Восходящий канал, начинающийся в феврале 2016 года, имеет место быть уже почти два года. Судя по этому каналу, S&P 500 может достичь отметки 2700-2800 и выше в течение первого полугодия 2018 года, – пишут в заметке Bank of America Merrill Lynch. К концу года индекс S&P 500 может дойти до 3000 пунктов, по мнению аналитиков BofAML. Инвесторы будут продолжать следить за решениями крупнейших центральных банков мира по монетарной политике. На этой неделе заседания у ФРС США, ЕЦБ и Банка Англии. Касательно ФРС, инвесторы будут ждать любых признаков увеличения оптимизма представителей ФРС по части перспективы ускорения экономического роста, а конгрессмены, насколько можно судить, в последнее время стали близки к тому, чтобы составить и провести через голосование важный законопроект о налоговой реформе. Сегодня (22:00 мск) ФРС объявит о своем последнем решении по монетарной политике в этом году. Также сегодня состоится последняя пресс-конференция по результатам монетарной политики для Джанет Йеллен в качестве главы ФРС. В феврале ей на смену придет нынешний член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл. Кроме этого, из экономических новостей среды можно отметить выход ноябрьского показателя по инфляции. Ожидается, что цены по-прежнему растут медленнее целевого уровня ФРС в 2%. С начала года индекс развивающихся рынков EEM вырос на 32,5 %. Инвесторы на развивающихся рынках продолжают сохранять спокойствие. Увеличивается уверенность в темпах роста мировой экономики и повышается спрос американских инвесторов на инвестирование в рынки других стран, сообщает Wall Street Journal. «Все привыкли полагать, что если ФРС ужесточает свою политику, то все развивающиеся страны умирают», – сказала WSJ управляющий директор в Bank of America Merrill Lynch. Как правило, рынки развивающихся стран демонстрируют отрицательную корреляцию с динамикой уровня ставки ФРС, так как укрепление доллара приводит к снижению спроса на активы развивающихся рынков. Однако сейчас эта взаимосвязь становится всё менее заметной, так как экономики развивающихся стран находятся в максимально удобном положении. Мировая экономика растет, стабилизируются цены на сырье и улучшаются локальные фундаментальные факторы для ряда развивающихся стран – всё это приводит к тому, что влияние возможных негативных факторов более маленького масштаба уходит на второй план. В этом году инвесторы пока выделили $1,1 трлн на покупку активов развивающихся рынков. Это самый большой приток фондов за три года, согласно данным Международного института финансов (IIF).Аналитики ожидают, что в следующем году притоки будут продолжаться в прежнем объеме и составят еще около $1,2трлн. «Рынки развивающихся стран могут расти даже во время увеличения ставок ФРС, при условии, что экономический рост происходит слажено. Сейчас именно такая ситуация», – сказал WSJ портфельный управляющий по облигациям развивающихся стран в Stone Harbor Investment Partners. По прогнозам МВФ, экономика развивающихся стран в целом увеличится на 4,9% в 2018 году против 4,6% в этом году. Это почти в два раза выше роста экономик развитых стран. ������ ��������� Разместить этот информер на своем сайте