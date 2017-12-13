ИФК «Солид»: Участники рынка ждут комментариев ФРС

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустились на фоне прогнозов дальнейшего ускорения роста добычи нефти в США. В текущем моменте они колеблются в районе отметки в $63,9 за баррель в ожидании публикации данных отраслевой статистики по запасам нефти в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2155 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях ухудшающегося внешнего фона и в преддверии пресс-конференции руководства ФРС США с комментариями по экономике и монетарной политике участники рынка могут занять выжидательную позицию.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник выросли при оборотах торгов на 10% выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0,63%, а наибольшее позитивное влияние на него вновь оказало повышение акций банка HSBC (+0,7%) и нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (+1,7%), BP (+2,5%). Французский индекс CAC (+0,75%) прибавил благодаря акциям Atos (+7,1%), Capgemini (+2,5%), TechnipFMC (+2,4%) и Sanofi (+2%). Немецкий индикатор DAX (+0,46%) также поднялся на фоне повышения в цене акций Daimler (+0,8%), Bayer (+1,4%) и SAP (+1.6%).

Фондовый рынок США во вторник не показал единой динамики. Индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0,49%, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене акций Goldman Sachs (+3%) и Boeing (+2,4%). Индекс high-tech биржи NASDAQ снизился на 0,19%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0,15%) слегка прибавил при оборотах торгов на 10% выше среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре вновь выделился индекс телекоммуникационного сектора (+2,8%), в котором выросло в цене 2/3 акций.

Рынок акций РФ во вторник вырос. Индекс МосБиржи повысился на 0,57% при оборотах торгов чуть выше среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене обыкновенных акций Норникеля (+3,5%), Лукойла (+1,3%) и Новатэка (+2,7%). Сдержало рост индекса МосБиржи снижение акций Магнита (-1,4%) и Полиметалла (-3,2%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0,48%) прибавил меньше индекса МосБиржи на фоне ослабления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить итоги аукционов по размещению ОФЗ, которые проявят степень текущего интереса нерезидентов к рублевым активам в условиях риска новых антироссийских санкций.

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