Банк "Глобэкс": саудиты ударили по нефти

Индекс Мосбиржи откроется нейтрально из-за смешанной динамики на азиатских фондовых площадках. Котировки нефти не показали роста на фоне снижения запасов сырой нефти на 7,4 млн барр., поскольку сообщение о намерение Saudi Aramco в следующие 10 лет вложить $414 млрд в нефтяные проекты воспринимается рынком как негативный фактор. Они собираются тратить чуть больше $41 млрд в год на нефтегазовые проекты, что выше на 25% по сравнению с предыдущим десятилетним планом. Таким образом, саудиты пытаются защитить свои добывающие мощности на будущее. Однако на фоне пролонгации сделки ОПЕК «плюс», которая направлена на сокращение добычи нефти, это намерение негативно для рынка. Кроме того, американцы увеличили добычу на 1,2 млн б/с за год до 9,7 млн б/с, что почти близко к добыче Саудовской Аравии и России, поэтому эффект от сделки ОПЕК «плюс» будет ослабевать.

Сегодня поздним вечером по итогам заседания FOMC ФРС США, где Джанет Йеллен будет председательствовать в последний раз, инвесторы ждут увеличения верхнего уровня процентной ставки с 1,25% до 1,5%. Это фундаментальное событие в пользу доллара, и не в пользу всех товаров рассчитываемых в долларах США, в том числе и нефти, поэтому укрепления рубля мы не ожидаем.

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