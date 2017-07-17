Открытие Брокер: Выступление главы ФРС поддержало цена на драгметаллы Сегодня рынки драгоценных металлов продолжают подрастать под влиянием ослабления курса доллара США и возобновившегося инвестиционного интереса к драгоценным металлам, американский фондовый рынок также растёт. Последнее выступление Дж. Йеллен, намекнувшей не постепенное повышение процентных ставок, снизило реальные доходности в экономике, что способствует росту цен на драгоценные металлы. Участники рынка понизили ожидания по темпам повышения ставок в текущем году. При этом остальные Центробанки все чаще упоминают о необходимости сворачивания стимулирующих мер. ЕЦБ может заявить о сокращении программы выкупа активов в ходе симпозиума в Джексон Хоул в конце августа. С начала III квартала запасы в серебряных и платиновых ETF-фондах подросли, запасы в золотых и палладиевых ETF-фондах понизились. Значительное снижение запасов в палладиевых фондах указывает на формирование дефицита металла на мировом рынке. Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае снижались, объемы торгов остаются средними. Курс юаня к доллару США укреплялся. Банк Китая не пополнял золотые резервы в июне, оставив их на уровне 59,24 млн унций. Премии на поставку золота в Шанхае на прошлой неделе составили 10$/унция, не изменившись к позапрошлой неделе. Не изменились премии в Гонконге, Сингапуре, Токио в связи с сезонно слабым спросом. В Индии дисконты на поставку золота составили -1,2$/унция, розничный спрос остается слабым из-за введенного налога GST, запасы достаточны. Импорт золота в июне 2017 г. составил 75 тонн, что в три раза выше, чем год назад. За первые 6 месяцев 2017 г. импорт золота составил 514 тонн, что в 1,6 раза выше, чем в аналогичный период 2016 г. Однако по оценке GFMS в июле импорт золота в страну может составить лишь 35 тонн. Цены на золото находятся возле сильного уровня 1230$, не имея потенциала к дальнейшему росту. В целом рынок золота поддержан слабеющим курсом доллара США, снизившимися реальными ставками, слабой статистикой по американской экономике, а также закрытием коротких позиций. При этом общий интерес к золоту на рынке остается ограниченным, что усиливается сезонными факторами. Неопределенность в отношении политики ФРС и прочих Центробанков ограничивает покупку драгоценных металлов. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1225-1200$, уровни сопротивления – 1232-1248$. Цены на серебро после теста уровня 14,86$ довольно резко восстановились к уровню 16,10$ под влиянием активного закрытия коротких позиций. Тем не менее фундаментальная слабость рынка ограничивает наращивание новых покупок в металле. Отношение золота к серебру составляет 76,88 пункта. Отношение платины к серебру составляет 57,68 пунктов. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 15,95-15,60$, уровни сопротивления – 16,10-16,25$. Цены на платину подросли к уровню 929$ в корреляции с рынком золота. Спрэд между золотом и платиной составляет 313$/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет 57,5$/унция. По данным статистического бюро ЮАР производство золота в мае 2017 г. в стране снизилось на 3,4% в годовом выражении после падения на 2,3% в апреле. Производство платиноидов в мае упало на 17,5% к маю 2016 г., в апреле падение составило 6,8%. Ближайшие уровни поддержки в платине – 920-905$, уровни сопротивления – 935-968$. Цены на палладий слегка понизились к уровню 858$, активность торговли в металле явно снизилась после предыдущего ралли. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 850-830$, уровни сопротивления – 865-880$. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте