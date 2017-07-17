ГК Forex Club: Нефть падает. ММВБ и рубль следуют за энергоносителем

Новую неделю российский ММВБ начал ростом. Но, натолкнувшись на сопротивление в районе уровня 1973, бенчмарк развернулся на 180 градусов. К текущему моменту он откатился к отметке 1952 и к закрытию пятницы теряет 0,44%. РТС снижается на 0,71%. В лидерах роста депозитарные расписки РУСАЛа (5,04%), ММК (2,4%) и КАМАЗ (1,49%).

Наиболее сильное падение демонстрируют Мостотрест (-8,26%), Аэрофлот (-2,44%) и ДИКСИ (-1,87%).

Утреннюю поддержку ММВБ получал на фоне позитивной статистики из Китая и роста цен на нефть. Но к текущему моменту котировки Brent не смогли закрепиться выше уровня 49,25 и начали умеренное снижение. В итоге к техническим факторам по бенчмарку добавился и негатив по нефти.

Brent испытал оптимизм на фоне хороших новостей из Китая, а также надежд на то, что прирост добычи в США замедлится. Последние данные по числу работающих буровых в Штатах отразили недельное увеличение всего на 2 единицы. Также рынок надеется на то, что ОПЕК удастся умерить пыл Нигерии и Ливии в отношении наращивания добычи. Но всего этого недостаточно для того, чтобы энергоноситель смог обновить локальные максимумы. Тем не менее, уже во вторник выйдут данные по запасам в США от API, а в среду аналогичный отчет от Минэнерго США. Признаки дальнейшего падения запасов все же могут подтолкнуть котировки вверх в район уровня 50 долларов за баррель по Brent.

Возобновил падение и рубль. Котировки пары USD/RUB в первой половине дня достигали отметки 58,90, но в дальнейшем закрепились выше 59,00. Основное влияние оказало возобновления снижения цен на нефть. Однако для решительного падения котировок рубля оснований недостаточно. Нефть может удерживаться на относительно высоких уровнях. Кроме того, в РФ начинается налоговый период, что традиционно приведет к росту спроса на рублевую ликвидность. Таким образом, по паре USD/RUB наиболее вероятным выглядит диапазон 58,40 – 60,00.

Ирина Рогова, аналитик

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