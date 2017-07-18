УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

За минувшую неделю с 7 по 14 июля индекс ММВБ подрос еще на 2,5% и достиг 1960 пунктов. Рынок растет несмотря на нагнетание геополитической напряженности: в этот раз негатив связан с информацией о возможном ужесточении санкций по отношению к России со стороны США и новом скандале вокруг Д. Трампа.

При этом третью неделю подряд Россия остаётся единственным рынком БРИКСТ, где продолжается чистый отток средств. По данным EPFR, за неделю, закончившуюся 5 июля, активы фондов, ориентированных на российский рынок, сократились езще на $29 млн.

При этом Нефть марки Brent подскочила сразу на 4,7% до 49 за баррель. Росту способствовал доклад Администрации энергетической информации (EIA) по тогам мая, в котором был понижен прогноз объём добычи в США на 1% до 9,90 млн барр./день. А вот июньские данные ОПЕК, напротив, зафиксировали рост добычи за счет Ливии, Нигерии, Анголы, Ирака и Саудовской Аравиии настолько, что начались разговоры о сокращени уровней добычи Ливии и Нигерии.

Золото прибавило 1,2% и теперь торгуется вблизи $1230 за тройскую унцию в основном за счет изменения валютных курсов.

Рубль укрепился на 0,83% до 59,88 руб./$ во многом отыгрывая позитив в нефтяных ценах на фоне технической коррекции курса после значительного ослабления в последние несколько недель. Потеряв поддержку нерезидентов в рамках операций carry-trade курс российской валюты стал больше ориентироваться на традиционные факторы влияния (цены на нефть, профицит платежного баланса, геополитика). При этом по статистике во II полугодии рубль традиционно выглядит слабее: на наш взгляд, нефть до конца года еще подрастет в цене, а рубль останется примерно на уровне 60-62 руб./$.

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