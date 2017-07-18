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mfd.ruАналитикаКомментарии18 июля 2017 г.ИК Финам: Российский фондовый рынок может продо...
сегодня
10:02

ИК Финам: Российский фондовый рынок может продолжить снижение

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон. Основным поводом к продажам послужит дальнейшая коррекция на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступила в район 48,4 доллара за баррель. При этом, вчера индексы Dow Jones и S&P500 закрылись вблизи пятничных уровней. С утра фьючерсы на основные американские индексы продолжают двигаться в рамках консолидации. А вот динамика азиатских площадок, где японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite теряют 0,6% и 0,4% соответственно, также поддержит российских «медведей». В результате в начале дня мы ожидаем снижения основных российских индексов. С открытия Европы ситуация вряд ли изменится, однако в дальнейшем, публикация большого блока данных по экономике Великобритании и индекса экономических настроений немецкого института ZEW, может оказать существенное влияние на настроения инвесторов. Также мы не исключаем возобновления роста цен на нефть. В преддверии публикации данных по запасам углеводородов от API, «быки» на рынке энергоносителей могут вернуть себе инициативу, что поддержит российские активы в середине торгов. Во второй половине дня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из США, где выйдут индексы экспортных и импортных цен, однако они вряд ли окажут существенное влияние на настроения инвесторов.

На валютной секции Московской биржи, после снижения днем ранее, мы ожидаем консолидации рубля у достигнутых уровней. Несмотря на то, что нефть отступила в район 48,4 доллара за баррель, российская валюта будет поддержана приближением налогового периода, что не позволит доллару продолжить рост. При этом, в случае возобновления позитивной динамики на рынке энергоносителей, уже сегодня в ходе торгов мы не исключаем, что американская валюта может протестировать ближайшую поддержку, расположенную на уровне 59 рублей.

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