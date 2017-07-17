Альпари: Евро дрейфует около пятничного закрытия

Индекс доллара торгуется в небольшом плюсе. Он сохраняет медвежий настрой после выхода слабых пятничных релизов США по инфляции и розничным продажам. Разочаровывающая статистика снизила ожидания в отношении дальнейшего ужесточения политики ФРС.

На торгах в Европе курс евро/доллар торгуется на уровне закрытия торгов в пятницу 1,4665 против сессионного минимума 1,1435. Цена восстановилась на данных по потребительской инфляции в еврозоне, которая совпала с ожиданиями рынка. Индекс потребительских цен в еврозоне в июне не изменился по отношению к маю. В годовом исчислении инфляция составила 1,3%.

Курс фунт/доллар скатился к уровню до 1,3058. Его снижению способствует повышение кросс пары евро/фунт, которая восстанавливается после трехдневного падения и пробоя трендовой линии.

В центре внимания участников рынка остается заседание ЕЦБ, которое пройдет в четверг. Наибольший интерес для них представляет пресс-конференция М.Драги, поскольку регулятор может объявить о начале сворачивания QE уже в сентябре.

Штаты опубликуют индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка Empire State. Показатель оказывает слабое влияние на валютный рынок. Если пара евро/фунт сохранит восходящее движение при дешевеющем долларе, то курс евро/доллар останется торговаться около 1,1470.

Если рост кросса застопорится на текущем уровне 0,8775 и цена в течение ближайших трёх часов вернётся к уровню 0,8755, тогда для пары евро/доллар цель 1,1415 останется актуальной.

Владислав Антонов, аналитик

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