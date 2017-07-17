Альпари: Насыщенная неделя для финансовых рынков

Текущая неделя будет насыщена для валютных рынков, это чревато повышенной волатильностью. Началась пятидневка с позитивного блока статистики по экономике Китая. Во II квартале ВВП вырос на 6,9% (ожидался рост на 6,8%). Лучше ожиданий оказались розничные продажи: +11% в июне (ожидался рост на 10,6%), промышленное производство +7,6% (ожидания 6,5%), инвестиции в городской сектор + 7,6% (ожидания 8,5%). Это оказало поддержку юаню, товарным и фондовым активам по всему миру.

Далее внимание переключится на заседания мировых Центробанков. 19 июля будет заседать Банк Японии, а 20 июля – ЕЦБ. Ставки будут оставлены на текущих уровнях, интрига – комментарии в ходе пресс-конференции. Итальянец Марио Драги попробует «проскочить между Сциллой и Харибдой». С одной стороны, глава ЕЦБ планирует продолжить постепенное сворачивание стимулирующих программ (ожидается, что это произойдёт в начале 2018 года). С другой стороны с начала года евро сильно окреп на 10% к доллару, это негативно для европейской экономики. На наш взгляд, риторика Драги будет осторожной, на этом фоне EUR/USD откатится в район 1,14.

17-24 июля пройдёт второй раунд переговоров по Brexit. Позиции сторон несколько сблизились после того, как министр Великобритании по Brexit не исключил варианта компенсации Евросоюзу за выход. В любом случае, вероятна повышенная волатильность британского фунта.

Brent вернулась к $49

На прошлой неделе нефтяные котировки восстановили позиции. Brent вернулась в район $49 за баррель. Это оказало определённую поддержку рублю. В то же время, интерес к российской валюте и ОФЗ со стороны carry traders за последний месяц снизился. Виной тому повышенная волатильность российской валюты. Мы ожидаем, что эту неделю курс доллара будет находиться в диапазоне 58,5-60 руб. При этом 58,5 руб. выступает в качестве сильной поддержки. Для пары евро/рубль актуален коридор 67-69 руб. Мы рекомендуем сохранять длинные позиции по USD/RUB и EUR/RUB. Сейчас потенциал ослабления рубля выше, чем потенциал укрепления. Во многом, как и прежде, курс рубля будет определяться динамикой Brent.

Роман Ткачук, старший аналитик

Другая аналитика