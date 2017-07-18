ИФК «Солид»: На глобальных рынках летнее затишье

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизились к отметке в $48.4 за баррель на фоне сообщений о росте добычи «черного золота» в Ливии, но получили поддержку от поступивших прогнозов относительно дальнейшего сокращения запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью несут умеренные потери. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1955-1960 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что ожидаемый экс-дивидендный разрыв в акциях «Сургутнефтегаза», «ФСК ЕЭС» и «Россетей» сегодня окажет умеренное негативное влияние на поведение этого фондового индикатора.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.35% при оборотах торгов на четверть ниже среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение индекса FTSE 100 оказало повышение котировок акций банка HSBC (+0.4%), нефтегазового гиганта BP (+0.7%), телекома Vodafone (+1%) и сырьевого трейдера Glencore (+1.5%). Сдержало повышение индекса FTSE 100 снижение котировок акций табачной компании Imperial Brands (-1.6%) и фармацевтической компании GlaxoSmithKline (-0.5%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в понедельник просел на 0.1% при оборотах торгов почти на 30% меньше среднемесячных, а понижением из числа бумаг, входящих в его состав, отметились акции медиахолдинга Vivendi (-1.1%) и авиастроительной корпорации Airbus (-1.2%). Немецкий индикатор DAX (-0.35%) понес потери на фоне снижения котировок акций Bayer (-0.8%), Siemens (-1.1%) и Deutsche Boerse (-1.4%).

Фондовый рынок США в понедельник не показал существенных изменений. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones снизился на 0.04%, а наибольшее негативное влияние на его поведение оказало понижение котировок акций банка JPMorgan Chase (-0.9%) и IT-гиганта IBM (-0.8%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 0.03% на фоне повышения в цене акций Amazon (+0.8%), Microsoft (+0.8%), Paypal (+0.7%) и Apple (+0.4%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.01%) практически не изменился при оборотах торгов на 10% ниже среднемесячных, а понижением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора «Здравоохранение» (-0.3%). Как стало известно, Комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса США завершает работу над новым законопроектом о санкциях в отношении РФ, который может быть обсужден, но вряд ли будет окончательно принят до конца текущей недели.

Рынок акций РФ в понедельник снизился. Индекс ММВБ (-0.08%) просел при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на динамику индекса ММВБ оказали акции ЛУКОЙЛа (-1.5%) и Магнита (-1%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0.47%) потерял больше из-за ослабления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа ожидаемых российских корпоративных событий, способных повлиять на котировки отдельных бумаг, отметим запланированную публикацию операционных результатов «М.видео» за 2-й квартал.

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