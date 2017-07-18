ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Без перспектив полноценной встречи Путина и Трампа наш рынок обречен на стагнацию

Объявление технического дефолта АФК Системой не позволили нашему рынку показать позитивную динамику. Думаю, что без роста цен на нефть и без перспектив полноценной встречи Путина и Трампа (не на полях какого-то саммита) наш рынок обречен на стагнацию. Акции Газпрома при хорошем раскладе могут вырасти в район 132, акции Мосбиржи в район 118, акции Роснефти 330 или даже 332. Но это будет не ростом, а колебанием цен наверх в рамках боковой динамики. При плохом раскладе, если конгресс США примет новые санкции против России и КНДР наш рынок снизится. Если же в этот момент на американском фондовом рынке начнется коррекция, то будет совсем печально для инвесторов.

По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,04%, совсем недалеко от достигнутого в прошлую пятницу рекордного максимума закрытия. Понедельник не отметился существенным движением фондового рынка США. Главная тема недели, которая будет определять динамику рынка, – квартальные отчеты. Индекс S&P 500 в понедельник понизился на 0,01%. Из главных секторов индекса сильнее всех упало здравоохранение (-0,30%). Сектор коммунальных услуг набрал 0,39%. Также отметился ростом потребительский сектор (+0,26%), причем признаки жизни подали акции традиционных (не онлайн) розничных ритейлеров.

На этой неделе отчеты по прибыли опубликует около 68 компаний из индекса S&P 500. В их числе Goldman Sachs, Bank of America, Microsoft и General Electric. На американский фондовый рынок скоро может оказать негативное влияние то, что правительство всё никак не предоставит ряда законопроектов, благоприятных для финансовых рынков. Индексы популярности Трампа сильно упали и ему сложно «проталкивать» свои законопроекты. Особенно важна реформа налогообложения. Некоторую ясность в вопрос о реформах может внести дальнейшая судьба нового законопроекта о реформе здравоохранения.

Сегодня будет особенно много отчетов от компаний финансового сектора. Среди них – Bank of America, Goldman Sachs и брокерская компания Charles Schwab.Кроме этого отчитаются такие «киты рынка» как Johnson & Johnson, United Continental, IBM. Harley Davidson. Важной статистики сегодня в США не выйдет.

После закрытия торгов в понедельник выпустил отчет Netflix. Рост числа подписчиков оказался сильнее ожиданий. На этом фоне цены на акции компании взлетели на 9% после закрытия до новых максимумов. Также превысили ожидания объемы выручки.

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