Открытие Брокер: Ситуация с АФК "Система" и слабая вера в нефть тянут рынок вниз

К 15:17 (мск) индекс ММВБ – 1955,64 п. (-0,26%), а РТС – 1039,68 п. (-0,44%). К середине дня российский рынок оказался в минусе на средних объёмах. Негативной новостью дня стало сообщение АФК «Система» (-1,68%) о том, что компания объявила технический дефолт из-за ареста активов по иску «Роснефти». Бумаги «Мостотрест» (-8,26%) торговались первый день без дивидендов. Кроме того, в лидерах и аутсайдерах дня оказались: «РусАл» (+4,98%), ММК (+2,57%), «Кузбасская топливная компания» (+1,69%), «Аптеки 36и6» (+1,6%), а также «Россети» (-2,57%), «Аэрофлот» (-2,4%), ТГК-1 (-1,93%), «Дикси» (-1,87%). Если говорить о секторах, то бумаги металлургов демонстрировали разнонаправленную динамику на фоне небольшого ослабления рубля, а вот нефтяники дружно торговались в минусе, поскольку на рынке не верят в дальнейший рост котировок нефти. ММК также отчитался о том, что производство стали в II квартале выросло на 4%. Нерезиденты пока скептически относятся к российским активам. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 12 июля, фонды, инвестирующие в российские бумаги, зарегистрировали отток в размере $25,1 млн по сравнению с оттоком в $29,4 млн неделей ранее.

Рубль слабел в первой половине дня. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2900 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 9,21%, недельная – до 9,23%, а месячная снизилась до 9,23%. В 16-ом выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» говорится о том, что инфляционные ожидания участников финансового рынка оставались вблизи целевого уровня ЦБ РФ. Ожидания по ставке на конец года почти не изменились, а ослабление рубля было вызвано негативными внешними факторами и сокращением спроса иностранных инвесторов на российские активы. Ближайшее заседание ЦБ РФ состоится 28 июля. Текущая ситуация говорит о том, что с большой вероятностью параметры денежной политики останутся без изменений. Резкое ускорение инфляции в июне немного ухудшает перспективы достижения целевого уровня до конца года. К 15:17 (мск) USD/RUB – 59,26 (+0,29%), EUR/RUB – 67,93 (+0,27%).

Европейские рынки приостановили свой рост. Инфляция в еврозоне, по уточнённым данным, осталась на уровне 1,3% в июне. Впрочем, в секторе добывающих компаний преобладали покупки на фоне сильной статистики из КНР: Anglo American (+2,03%), BHP Billiton (+0,91%), Antofagasta PLC (+1,63%). Из корпоративных событий стоит отметить бумаги Telenor, которые подскочили на 8%. Компания отчиталась об убытках меньше ожиданий, а также объявила о планах обратного выкупа акций. К 15:15 (мск) DAX – 12613,22 п. (-0,15%), CAC 40 – 5242,86 п. (+0,14%), FTSE 100 –7418,66 п. (+0,55%).

Рост китайского ВВП на 6,9% во II квартале и сильные данные по промышленному производству за июнь обеспечили позитивный фон для контрактов на промышленные металлы. Впрочем, нефть также удерживала плюс на китайской статистике. В июне НПЗ КНР перерабатывали по 11,21 млн бар. нефти в сутки. К 15:15 (мск) Brent – $48,92 (+0,02%), WTI – $46,7 (-0,11%), золото – $1234 (+0,53%), медь – $5996,59 (+1,08%), никель – $9635 (+0,63%).

Фьючерс на индекс доллара демонстрировал небольшой рост до 94,95. AUD укреплялся на 0,1% против валюты США, а вот NZD терял до 0,3% относительно американца. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,146 (+0,03%), GBP/USD – $1,306 (-0,21%), USD/JPY – 112,41 (-0,06%).

Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка снизился в июле до 9,8 с 19,8 в июне. Фьючерс на индекс доллара продолжил терять свои достижения и снизился до 94,92. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном минусе. Российский рынок рискует закрыть день с небольшими потерями. Основными поводами для этого стали новости от АФК «Система» и слабая вера рынка в дальнейший рост котировок нефти. Кроме того, продолжающийся отток средств нерезидентов тоже не добавляет оптимизма. С другой стороны, техническая картина в среднесрочной перспективе все ещё допускает повышение индекса ММВБ до 2000 пунктов, но сделать это будет сложно на фоне значимых дивидендных отсечек.

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