"Ай Ти Инвест": Продаем золото, покупаем евро

Тренды стартовавшей недели, к сожалению, в основном, слабо предсказуемы.

Наибольший интерес участников мирового финансового рынка вызывает победная динамика американских акций. Индекс S&P500 (2 367 п.) растет почти безостановочно. Многие эксперты прочат этому росту быструю остановку и стремительный разворот рынка со значительным дальнейшим падением. Можно согласиться: американский рынок дорог, ростовой тренд продолжителен и к тому же ускоряется, накапливая перекупленность. Но что-то же заставляет акции расти! Можно предположить, что основное «топливо» происходящего ралли – покупки тех, кто закрывает годами накапливавшиеся короткие позиции. Действительно, масса игроков делала ставки на понижение рынка длительное время, и пока этот рынок не имел четкого направления, позиции удерживались в надежде, что однажды они себя оправдают. Однако рынок начал повышаться, риск-менеджмент или финансовые ресурсы этих игроков перестали позволять удержание таких позиций. Начались покупки. И, кажется, эти покупки еще не завершены. Возможно, нас ждет еще несколько недель роста S&P500. Дальше, конечно, будет коррекция, думается – глубокая. Или даже среднесрочный разворот рынка вниз. Но сейчас все еще рано и опасно играть на понижение в этом инструменте.

Похожа ситуация с нефтью. Brent (56,3 долл./барр.) продолжает формировать восходящий тренд. И до сих пор нацеливается на уровни 60+. Уже после этого предполагаемого рывка выше можно будет задуматься о значимой коррекции данного товара. Пока сохраняем ожидания роста, хотя и не пытаемся на этом заработать ввиду недостаточной уверенности именно в приведенном сценарии.

На гипотетический рост нефти российская валюта, наверняка, отреагирует положительно. Пара доллар/рубль (58,1 рублей за доллар), как видится, формирует отскок. Этот отскок еще может иметь развитие и поднять цену ближе к 60, но пока и риски возврата к 57 рублям или даже ниже присутствуют. Так или иначе, пара сейчас находится на относительно привлекательных для ее покупки уровнях, способных дать покупателям в перспективе нескольких месяцев плюс 3-7 рублей за каждый доллар к его текущей цене.

Вообще же, индекс доллара (DXY, 101,1 п.) находится на перепутье. Ранее, на более низких его значениях, я рекомендовал играть в сторону роста доллара. Сейчас же, временно, воздержусь от однозначных комментариев. В нашем портфеле есть позиции по валютным парам, обе в пользу доллара: одна – против фунта, вторая – против иены. Оставим их в портфеле, все-таки ожидая заработка. Но к ним же добавим и длинную позицию в паре евро/доллар (1,057), т.к. последнее давление на евро можно считать излишним. Эта позиция не станет протяженной во времени, но способна извлечь доход из потенциала евро к отскоку. Ожидания – в районе 1,07 – 1,08 долларов за евро.

Еще одна новая позиция текущей недели – короткая позиция в золоте (1 257 долл./унц.). Золото растет на фоне накопления страхов перед предполагаемым большинством аналитиков снижением американских активов и рисковых инструментов, вообще. Думается, что на сегодня цена золота уже включает достаточное количество страхов, а его корреляция с рисковыми активами слишком далека от просто отрицательной. Поэтому и рост, и снижение рынков вряд ли будут давать золоту явные векторы к его ценовой динамике. Напротив, после его накопления в портфелях участников сейчас, пожалуй, неплохое время для волны его продаж, с целями 1 200 долл./унц. и ниже.

Напоследок, отечественный рынок акций не предлагает достаточных оснований для прогнозных оценок. Индекс ММВБ (2 093 п.) может как пойти еще ниже, так и развернуться вверх. Соответственно, выводов относительно российских индексов пока не делаем.

В нашем среднесрочном портфеле с этого понедельника удерживаются позиции: короткие позиции в паре GBP/USD, в золоте, длинные позиции в парах EUR/USD, USD/JPY.

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