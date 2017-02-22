ГК "Forex Club": ММВБ на минимуме с ноября

В среду российские индексы снова оказались под давлением. ММВБ теряет 1,41%. РТС падает на 2,17%. В лидерах роста Полиметалл (1,49%), Татнефть (1,18%) и группа Черкизово (1,06%).

В аутсайдерах оказались СОЛЛЕРС (-4,68%), ФСК ЕЭС (-4,62%) и префы Транснефти (-4,36%).

ММВБ проверяет на прочность поддержку 2100 - 2090. Ее прорыв откроет путь вниз к уровню 2050 – 2040. Фьючерсы на американские индексы снижаются. Рынок опасается сегодняшней публикации протокола февральского заседания ФРС США. В целом можно говорить о сохранении умеренно агрессивного настроя американского регулятора, что негативно для рискованных активов. Кроме того, российский рынок находится в стадии фиксации прибыли в преддверии выходного. Дополнительным фактором давления сегодня выступают и цены на нефть. .

Котировки марки Brent снижаются от верхней границы диапазона. Внутридневной минимум отмечен на уровне 55,91 по Brent. Намеков, которые сделал глава ОПЕК Баркиндо о том, что в случае необходимости может быть рассмотрено продление соглашения о сокращении объемов добычи, все же недостаточно, чтобы нефть продавила верхнюю границу установившегося диапазона. Кроме того, сегодня рынок ждет данных от API по коммерческим запасам. Если они продолжат рост, это может только усилить давление на энергоноситель, нацеливая Brent на снижение в район уровня 54,70. В противном же случае можно будет ждать возврата к отметке 57,25.

Рубль сегодня снижается вслед за нефтью. Котировки парыUSD/RUB вернулись в район уровня 58,00. Кроме того, рынок фиксирует прибыль в преддверии праздничных выходных в России. Но в начале следующей недели рубль может снова предпринять попытку к росту на фоне перечисления банками налоговых выплат в бюджет. Однако, как только этот фактор уйдет на второй план, российская валюта может снова возобновить снижение, особенно, если доллар будет расти на фоне новостей из США и падения котировок нефти.

Ирина Рогова, аналитик

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