ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Нас ожидает «Трампоэйфория»

В пятницу наш рынок показал отрицательную динамику. В конце 2016 года наш рынок переоценили относительно других развивающихся рынков, и связано это было с «фактором Трампа», а теперь недооценивают и связано это тоже с «фактором Трампа». Раньше инвесторы были уверены, что Трамп быстро снимет санкции против России, а теперь считают, что Трамп сторонник жесткой линии по отношению к нашей стране. Истина где-то посередине и тактически покупка наших акций представляется интересной – как только станет известна дата переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, рынок воспрянет. Нас ожидает новая «Трампоэйфория».

Что касается стратегических покупок акций, то тут я меньший оптимист. Потребительский спрос слабый и это не позволяет производственникам использовать на 100% свои мощности, я уже не говорю об их расширении. Откуда у компаний, ориентированных на наш рынок, возникнут прибыли, которыми они будут делиться с акционерами? Был недавно на экскурсии на одном большом молокозаводе. Оборудование импортное, но процентов 50% его простаивает. Дорогие сыры население не покупает, покупает «сырные продукты» с добавлением пальмового масла. Из социологического опроса, проведенного "Левада-центром" почти восемьдесят процентов россиян считают, что экономика страны находится в состоянии кризиса и многие из опрошенных считают, что кризис продлится не менее двух лет. Откуда взяться потребительской уверенности? Замкнутый круг – нет инвестиций, потому что нет спроса на продукцию. Предприниматели не нанимают новых работников, доходы домохозяйств буксуют – спроса на продукцию нет. Не будет быстрого выхода из этого круга.

С ценами на нефть также не все понятно. Они заперты в «узком» боковом коридоре. Кстати, против наших ожиданий. Мы считали, что после того как станут известны итоги по нефтедобыче за январь, цены выйдут из коридора. Рост добычи сланцевой нефти в США, укрепление доллара и война цен могут привести к падению цен на нефть, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch. Аналитики этого банка прогнозируют медленный рост спроса в ближайшие несколько лет – на 1,1 млн баррелей в день по 2022 год, преимущественно за счет развивающихся стран. Однако, распространение совместного пользования автомобилями, автономного вождения и электромобилей в развитых странах может негативно отразиться на росте спроса.

Если цены на нефть превысят $55 долларов за баррель, в США начнут оживать нефтедобывающие проекты, которые будут забирать долю рынка, пишут аналитики в заметке.

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