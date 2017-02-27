Альпари: Доллар сохранит динамику около отметки 58 руб.

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 37,25 коп. (+0,64%), до 58,44 руб., курс евро – на 30,00 коп. (+0,49%), до 61,65 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,5 млрд (-60,00%), евро/рубль – 108,1 млн евро (-65,01%).

Центральный банк России с 23 февраля понизил официальный курс доллара США к рублю на 38,28 коп., до 57,4762 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 60,4535 руб., что ниже предыдущего дня на 75,55 коп.

В последний день недели торги на внутреннем валютном рынке открылись незначительным снижением по валютам. Курс доллара снижался до 57,70 руб., курс евро – до 61,18 руб. Ослабление рубля усилилось через пять часов после открытия торговой сессии на фоне дешевеющей нефти. Цена на нефть сорта Brent снизилась на 1,60%, до $55,72. На американской сессии курс доллара повышался до 58,59 руб., курс евро – до 62,05 руб.

Российская валюта находилась под давлением со стороны внешних факторов – укрепления американского доллара и дешевеющей нефти. «Американец» подорожал после выхода благоприятных статистических данных в США. Данные по потребительскому доверию за февраль и продажи на первичном рынке жилья за январь оказались выше ожиданий рынка.

На тонком рынке (23 февраля Московская биржа не работала) покупатели предприняли попытку закрепиться выше 58,50 руб., что им не удалось. Объём пятничных торгов оказался в 2,5 раза меньше среднего.

В Азии 27 февраля нефть дорожает, доллар дешевеет. Баррель Brent стоит $56,69 (+0,66%). Это указывает на сегодняшнее открытие торгов снижением по доллару и евро. Стабильные цены на нефть, восстановление экономики РФ, налоговый период и привлекательность рубля в качестве инвестиционной валюты будут поддерживать его в ближайшее время. Циклический анализ указывает, что давление на него резко возрастёт в первых числах апреля. В понедельник рассматривается движение против пятничного роста. По доллару цель – 57,75- 57,95 руб., по евро – 61,30 руб.

Владислав Антонов, аналитик

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