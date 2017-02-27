ИК ЛМС: Российский рынок откроется падением на 0,5%

Американские индексы в пятницу продемонстрировали слабый рост в ожидании выступления президента США в Конгрессе, которое состоится во вторник.

S&P500 вырос на 0,15%, DowJones– на 0,05%, высокотехнологичный индекс NASDAQ– на 0,17%. Сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются около нуля. S&P500 прибавил 0,04%, DowJones– 0,01%, NASDAQ– 0,00%.

Нефтяные котировки в пятницу упали на фоне фиксации прибыли трейдерами после того как котировки достигли максимума за последние 1,5 года.

Brentподешевела на 1,04% до $55.99, а WTI– на 0,84% до $53.99. Сегодня нефтяные котировки демонстрируют рост. Brentповысилась на 0,66%, до $56.68 за баррель, а WTI– на 0,59%, до $54.31. Цены на базовые металлы сегодня не показывают единой динамики. Алюминий подешевел на 0,37%, медь – на 0,43%, никель прибавил 0,83%. Большинство азиатских индексов снижаются в ожидании новостей из США. Nikkei225 снизился на 0,75%, дешевеют акции производителей электроники и финансового сектора.

KOSPI опустился 0,35%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,17%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США обнародуют объем заказов на товары длительного пользования и индекс незавершенных сделок по продаже домов. В Еврозоне опубликуют индекс потребительского доверия, индекс инфляционных ожиданий и индекс делового климата. В России сегодня Vimpelcomи НЛМК опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2016 год. Мечел и Мостотрест проведут внеочередное общее собрание акционеров, акционеры Мечела рассмотрят вопрос реструктуризации долга с ВТБ и ГПБ.

Мы ждем негативного открытия российского рынка с падением на 0,5% на фоне снижения мировых индексов

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