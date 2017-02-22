ИнстаФорекс: Доллар может временно вернуться под отметку 58 руб.

Российская валюта завершила торговую неделю на минорной ноте. Рубль попал под давление на фоне тонкого рынка из-за праздников в РФ и в условиях возобновления продаж нефти, которую не впечатлили итоги заседания технического комитета ОПЕК. По итогам сессии доллар и евро подорожали к рублю в среднем на 0,6%, до 58,35 руб. и 61,73 руб. соответственно.

Прежде всего, локальное давление на нашу валюту оказали тонкие торги по причине того, что многие игроки покинули рынок из-за российских праздников. На этом фоне эффект от умеренного удешевления котировок Brent оказался более ощутимым. В сырьевом сегменте обошлось без эйфории по поводу выводов технического комитета, по оценкам которого договоренности по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ выполнены на 86%. Во-первых, это уже заложено в текущую цену, а во-вторых, перед наступлением выходных трейдеры предпочли покупкам фиксацию прибыли. Этот фактор вкупе с укреплением доллара против основных валют на международном рынке форекс не оставили рублю шансов.

Впрочем, в начале новой недели у рубля будет возможность возобновить рост. Сегодня экспортеры будут продавать валюту под уплату налогов в конце месяца, что традиционно поддерживает спрос на рублевую ликвидность. Кроме того, не исключены новые попытки укрепления нефти Brent, которая несмотря на давление продавцов, смогла удержаться над уровнем 56 долл./барр., что с технической точки зрения сигнализирует о наличии потенциала для восстановления. В случае реализации такого сценария доллар может снова протестировать отметку 58 руб., но в среднесрочной перспективе надолго под этим уровнем вряд ли задержится.

Другая аналитика