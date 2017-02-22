ИФК «Солид»: Французские CDS на трехлетнем максимуме из-за политической нестабильности

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent прибавили, колеблются в районе отметки в $56.3 за баррель на фоне сообщений о том, что страны ОПЕК+ выполнили в январе соглашение о сокращении добычи на 86%, что является достаточно высоким показателем. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью несут небольшие потери. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня в попытке отыграть снижение в конце прошлой недели. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе закрытия индекса ММВБ в пятницу (2093.1 пункта), предполагая, что в случае улучшения внешнего фона этот фондовый индикатор может вновь вернуться к «психологической» отметке в 2100 пунктов.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.38% при оборотах торгов чуть выше среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение этого индикатора оказало падение котировок акций горнодобывающих предприятий Rio Tinto (-3%), BHP Billiton (-2.9%), нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (-0.7%), BP (-0.7%) и банков Standard Chartered (-2.7%), Barclays (-1.4%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 повышение акций авиакомпании International Consolidated Air (+4.6%) и производителя товаров для дома Reckitt Benckiser Group (+0.8%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в пятницу упал на 0.94% при оборотах торгов примерно на 30% выше среднемесячных, а понижением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции автомобилестроителей Renault (-1.8%), Peugeot (-2.8%) и конгломерата Vivendi (-3.9%). Стоимость CDS страховки от дефолта 5-летних государственных бумаг Франции выросла до 3-х летнего максимума на фоне политической нестабильности в преддверии президентских выборов, первый тур которых назначен на 23 апреля. Немецкий индикатор DAX (-1.2%) стал лидером снижения среди ведущих европейских фондовых индикаторов в контексте падения котировок акций Siemens (-1.3%), BASF (-2.9%) и SAP (-1.2%).

Фондовый рынок США в пятницу вырос. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 0.05%, а наибольшее положительное влияние на его динамику оказали акции ритейлеров Wal-Mart Stores (+1.5%) и Home Depot (+0.9%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 0.17% благодаря повышению котировок акций хорошо отчитавшейся компании Intuit (+6.1%), а таких компаний, как Incyte (+7.6%), Dollar Tree (+2.4%) и Ross Stores (+2%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.15%) тоже показал положительную динамику при оборотах торгов чуть выше среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора компаний, предоставляющих коммунальные услуги (+1.4%).

Рынок акций РФ в пятницу понес потери. Индекс ММВБ опустился на 0.63% в основном из-за понижения в цене акций Магнита (-4%), Роснефти (-1.2%) и Норникеля (-1.1%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-1.48%) упал более значительно из-за ослабления позиций рубля к доллару. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских событий, способных оказать влияние как на котировки отдельных бумаг, так и на рынок в целом, сегодня стоит выделить открывающийся сегодня в Сочи Российский инвестиционный форум, в рамках которого ожидается выступление целого ряда руководителей крупнейших отечественных компаний и банков.

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