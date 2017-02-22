Альпари: До конца недели у рубля больше поводов для укрепления

Российский рынок к вечеру среды начал закономерно фиксировать краткосрочную прибыль. Индекс ММВБ вернулся в область нижней границы диапазона 2105-2135пунктов и завершает сессию вблизи уровня поддержки. Следующая расположена около 2080 пунктов, и движению в эту сторону ничто не препятствует. В четверг в России выходной, поэтому торги на Московской бирже проводиться не будут. В связи с этим в пятницу российские игроки вряд ли будут чрезмерно активными в преддверии стандартных выходных.

Рубль в среду движется в точности так, как и на прошлой неделе в период резких всплесков активности институциональных инвесторов. Здесь или Минфин разом выкупает весь недельный лимит валюты, или кто-то из хедж-фондов работает в собственных интересах.

Вариантов для укрепления рубля пока остается больше, чем для снижения, но торги вплоть до конца недели будут заключены в рамки 57,10-58,65 руб. для доллара и 60,30-62,00 руб. для евро. Курсы ЦБ на данный момент благоприятны для приобретения валюты.

Анна Бодрова, старший аналитик

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