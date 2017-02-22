Открытие Брокер: Оптимизм может вернуться в отечественные бумаги и рубль

По итогам предыдущей недели нндекс ММВБ снизился с 2128,21 до 2093,09 пт., а РТС — с 1152,21 до 1129,09 пт. Пара EUR/USD упала с $1,0613 до $1,056,USD/RUB — подросла с 58,417 до 58,445, EUR/RUB — упала с 61,975 до 61,65. Нефть Brent подросла за неделю с $55,81 до 55,99 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос с 2351,16 до 2367,34.

ЕЦБ и ФРС оказались в ситуации, когда статистика начинает требовать определённых действий. Президент Марио Драги настаивает, что разгон инфляции зимой носит временный характер. Председатель ФРС Джанет Йеллен твёрдо заявляет, что затягивание с повышением ставки может означать более быстрое её повышение в будущем, что для экономики означает рост рисков замедления. Начало нового месяца — публикация ключевой статистики, которая непосредственно влияет на принятие решений регуляторами.

В понедельник в еврозоне публикуются индексы уверенности в экономике и потребителей. Германия поделится статистикой по розничным продажам. В США выйдет показатель заказов на товары длительного пользования, а затем рынок узнает ситуацию с незавершёнными продажами жилья. В России отчитается по МСФО VimpelCom. Пройдут внеочередные собрания акционеров «Мечел» и «Мостотреста».

Япония откроет вторник статистикой по промышленному производству, строительству и розничным продажам. Затем внимание инвесторов переключится на инфляцию в еврозоне, которая в январе ускорилась до 1,8%, но и февральский показатель может быть тревожным, если обратить внимание на цены производителей в различных экономиках единой валюты. Американский календарь предложит очередную оценку ВВП, а также индексы цен на жильё от S&P/Case-Shiller. Затем вечером поступит индекс Чикаго PMI, а также индекс потребительской уверенности от Conference Board. Во вторник также выступят главы ФРБ Канзаса, ФРБ Сан-Франциско и ФРБ Сент-Луиса.

В среду начнётся новый месяц, а это означает публикацию индексов деловой активности в промышленности от Японии до США. Однако на азиатском отрезке торгов стоит обратить внимание на австралийский ВВП. Германия опубликует данные по рынку труда. В США также выйдут цифры по личным доходам и расходам. И, естественно, закроет американский отрезок торгов статистика индекса ISM в производственной сфере, а также отчёт Минэнерго по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Но и это ещё не все. 1 марта ФРС опубликует «Бежевую книгу», которая является сборником очерков состояния региональных экономик США. В среду также выступит президент ФРБ Далласа Р. Каплан. Банк Канады проведёт заседание, на котором примет решение по ставке. В России опубликуют недельную статистику по инфляции. Результаты по МСФО за 2016 год опубликует Evraz, «Черкизово» и «Интер РАО». Также отчитается по РСБУ «ТГК-1». Пройдёт заседание совета директоров «Газпрома».

Австралия в четверг публикует данные по торговому балансу, а также строительству. Великобритания поделится информацией об активности в строительстве. Статистика еврозоны предложит оценку роста цен производителей, а также уровня безработицы. В США запланированы традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. В России результаты за IV квартал и 2016 год по МСФО опубликует Московская биржа и «Аэрофлот».

В пятницу наступает время японской инфляции, которая, в отличие от США и еврозоны, не желает разгоняться. Кроме того, будет опубликована статистика по японскому рынку труда. Общий календарь предусматривает публикацию индексов деловой активности в сфере услуг и сводного индикатора от Токио до Вашингтона. В США также выйдет индекс ISM в непроизводственной сфере. Кроме того, запланированы выступления вице-председателя ФРС Стенли Фишера, глав ФРБ Чикаго Ч. Эванса и ФРБ Ричмонда Дж. Лейкера. Закроет день своими комментариями председатель ФРС Джанет Йеллен.

Новая неделя в Азии началась со снижения. Йена укрепилась до 112,2 за доллар, что оказывало давление на бумаги японских экспортёров и банков. Китайский рынок также стартовал неуверенно накануне выступления Д. Трампа перед Конгрессом. Ожидается, что новый президент США поделится планами администрации по налоговой реформе, инфраструктурному строительству, а также прояснит позицию по экономическим отношениям с Китаем. Фунт слабел на фоне информации в Times of London по поводу возможного референдума о независимости Шотландии. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США незначительно подросла до 2,33%. К 8:40 (мск) Shanghai Composite составил 3236,71 (-0,51%), Nikkei 225 — 19121,60 (-0.84%).

Baker Hughes в пятницу сообщила, что число активных нефтяных буровых в США увеличилось на 5 единиц до 602 штук за прошлую неделю. Рост наблюдается уже шесть недель подряд после единственного сокращения в январе. Пятничный провал произошёл на фоне статистики, показавшей рост добычи в США до 9,001 млн бар. в сутки, или на 24 тыс. бар. в день. Золото за прошедшую неделю смогло преодолеть несколько уровней сопротивления и выйти выше отметки $1250 за унцию. Основными факторами роста стали политические риски — как неустойчивости президентства Д. Трампа, так и возможной будущей победы Марин Ле Пен на выборах президента Франции. Плюс к этому можно добавить возможный очередной референдум о независимости Шотландии. Естественно, подобные политические явления способны принести хаос на валютный рынок, а это всегда позитивно для золота. Резервы SPDR Gold Trust остались на уровне 841,17 тонн. К 9:00 (мск) контракт Brent составил $56,67 (+0,64%), WTI — $54,31 (+0,59%), золото торговалось на уровне $1258,4 (+0,01%), медь — $5870,93 (-0,63%), никель — $10935 (+0,69%), палладий — $769,65 (-0,26%).

Фьючерс на индекс доллара торговался на уровне 101,12 пунктов. К 9:00 (мск) пара EUR/USD стоила $1,057 (+0,04%), GBP/USD — $1,243 (-0,23%), USD/JPY— 112,13 (+0,02%).

Российский рынок остаётся под давлением. Инвесторы настойчиво ликвидируют последствия оптимизма, который пришёл на рынок вместе с победой Д. Трампа на президентских выборах в США. Надежды на скорую нормализацию отношений РФ и США не оправдались, да и собственная экономика пока не радует ускорением роста. Кроме того, почти исчезли поводы рассчитывать на повышенные дивиденды от государственных компаний. Даже компании электроэнергетики могут избежать необходимости поделиться с акционерами половиной своей прибыли. С технической стороны, после закрытия дневного и недельного графика ниже отметки 2140 пунктов был открыт путь к дальнейшему снижению в зону 2030-2080 с возможностью возврата к 1950 пунктов по ММВБ, где, собственно говоря, и началось ралли «имени Трампа». Рубль пока удерживался от ослабления за счёт повышенного спроса в налоговый период, но с наступлением марта рискует вернуться в диапазон 60-62 за доллар. Как минимум, этому также будет способствовать вывод капитала нерезидентов с российского фондового рынка. С другой стороны, если появятся какие-то надежды на старт диалога Москвы и Вашингтона, то оптимизм вновь может вернуться в отечественные бумаги и рубль.

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