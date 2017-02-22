Альпари: Индекс ММВБ проторгуется в среду в границах 2105-2135 пунктов

Российский фондовый рынок в среду открылся разнонаправлено. К настоящему времени ведущие биржевые индексы не сформировали единого движения. В лидерах утреннего спроса фигурируют акции «Распадской» и «Мечела». В «красной» зоне торгуются бумаги «Башнефти» и «Соллерса».

Вчера индекс ММВБ после утренней попытки роста во второй половине дня откатился вниз. Российский фондовый рынок не может найти в себе силы для продолжения роста 2015-2016 годов. Пока 2017 год проходит под знаком коррекции, с конца января индекс ММВБ снизился на 7%. Правда, торги проходят на пониженных объёмах (к примеру, на фондовой секции вчера наторговали лишь на 25 млрд руб.), поэтому не исключено, что в ближайшие недели тренд развернётся.

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно позитивным. Американские рынки вернулись к торгам после праздничного понедельника в хорошем настроении и закрыли сессию вторника преимущественно покупками. Фьючерс на индекс S&P на премаркете едва заметно дорожает. Цены на нефть держатся в плюсе. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $56,8 (+0,2%). Сегодня вечером начнут публиковаться обновленные данные по запасам черного золота. Сначала релиз выпустит API, затем в четверг – Минэнерго США. Несколько недель кряду рынок игнорировал откровенно «медвежьи» сигналы с этой стороны.

Евро/доллар утром в среду продолжает снижение. Основные торги идут вокруг 1,0520, евровалюта остается в уязвимой позиции. Сегодня вечером Федрезерв опубликует протокол последнего своего заседания, в котором участники торгов надеются найти указания на скорое повышение процентной ставки. Все, что в документе будет трактовано именно таким образом, дополнительно поддержит американскую валюту.

Российский рубль в середине недели ограниченно дорожает в паре с долларом США и более заметно – в паре с евро. За американскую валюту в первый час торгов дают 57,36 руб. (-0,02%). Вероятный диапазон торгов парой доллар/рубль на сегодня составляет 57,10-58,50.

Минэкономразвития РФ, Минфин РФ и Центр стратегических разработок Алексей Кудрина прорабатывают варианты налогового маневра. СМИ стали известны возможные его варианты. Речь идет о повышении налоговой нагрузки на физическое лицо за счет прогрессивной шкалы НДФЛ. Также обсуждается повышение НДС до 21% и снижение страховых взносов.

В Минфине предлагают повысить НДФЛ до 15%. Повышение НДФЛ компенсируется снижением нагрузки на работодателей с 30% до 21% ставки страховых взносов. Рост налогов выступит в качестве еще одной меры по устранению дефицита бюджета. На наш взгляд, в связи с тем, что доходы населения продолжают снижаться, а цены на товары и услуги, несмотря на снижение инфляции, продолжают расти, увеличение налоговой нагрузки на население приведет к росту числа бедных в стране. Если ситуация с бюджетом не будет меняться, то налоговая реформа неизбежна.

Из корпоративных событий выделим отчётности нефтегазовых компаний. Вчера неплохо отчитался по МСФО «НОВАТЭК». В четвертом квартале чистая прибыль газовой компании выросла в четыре раза кв/кв, до 59,45 млрд руб., а выручка на 9,3%, до 144,25 млрд руб. Сегодня порадовала инвесторов «Газпром нефть» (+1%). Чистая прибыль компании по МСФО за 2016 год выросла на 82,5%, до 200 млрд руб., что соответствует нашим ожиданиям. В прошлом году акции «Газпром нефти» сильно выросли, поэтому потенциал роста с текущих уровней ограничен.

Вчера хороший годовой отчёт по РСБУ представила ФСК ЕЭС, после чего её акции почти полностью выкупили просадку прошлой недели. На наш взгляд, бумаги ФСК ЕЭС – одна из интересных идей под рост дивидендов в электроэнергетическом секторе.

На динамику валютного рынка, вероятно, повлияет макростатистика. Сегодня индекс делового климата и деловых ожиданий будет опубликован в Германии. Темпы роста ВВП за четвертый квартал 2016 года представит Великобритания. Статистика по инфляции выйдет в Евросоюзе. Данные по розничным продажам представит Канада. В США опубликуют продажи на вторичном рынке жилья и протокол заседания FOMC.

Индекс ММВБ проторгуется сегодня в границах 2105-2135пунктов.

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента

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