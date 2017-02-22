ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Вложения на фондовом рынке являются выгодной альтернативой банковским вкладам

Согласно данным Центрального банка России, во второй декаде февраля максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ по объему привлеченных депозитов снизилась на 0.02 процентного пункта – до 8.04%. Что касается валютных вкладов, там максимальные ставки гораздо ниже: 1.75% по долларовым депозитам, 1% – по депозитам в евро. Некоторые эксперты видят в снижении ставок целенаправленную политику ЦБ РФ по выдавливанию денег на фондовый рынок. Это чересчур категоричное утверждение. Вкладчики, никогда не имевшие дело с ценными бумагами, едва ли так быстро изменят свое поведение и начнут инвестировать деньги в инструменты фондового рынка. Главная причина – в недостаточной информированности о возможностях этого сектора экономики. С другой стороны, доходность вложений в ценные бумаги всегда была выше процентов, предлагаемых банками, поэтому фондовый рынок был и остается реальной альтернативой банковским депозитам. В сегодняшних условиях фондовый рынок остается едва ли не единственным сектором российской экономики, демонстрирующим рост, причем восстановление после кризисных явлений происходит там очень быстро. К тому же минимальный входной порог для начала работы на биржевых площадках давно отменен. Тем не менее, вложения на фондовом рынке будут выгодны тем инвесторам, кто располагает суммой от 1 млн. рублей или от 10 тысяч долларов. При этом мы напоминаем, что более высокий уровень дохода на фондовом рынке сопровождается более высокой степенью риска. Участвуя в биржевых торгах, нужно досконально понимать те законы, которые управляют фондовым рынком. Не обладая необходимыми компетенциями, инвестор может прибегнуть к помощи профессионалов – трейдеры с опытом работы помогут сформировать портфель ценных бумаг и подскажут готовые инвестиционные идеи, когда ситуация на фондовых площадках начнет меняться. Более простой вариант – приобрести акции биржевых инвестиционных фондов, которые сокращенно называют ETF. Такой фонд выпускает паи, привязанные к корзине ценных бумаг, которая повторяет структуру определенного биржевого индекса, то есть отражает состояние экономики конкретной страны или конкретной отрасли. Преимущество ETF по сравнению с аналогичными по структуре паевыми инвестиционными фондами состоит в более низких сопутствующих расходах – к примеру, инвестор не платит фонду за управление портфелем. Инвесторы, располагающие валютными ресурсами, могут вложить их в покупку акций крупнейших зарубежных корпораций или в ценные бумаги отечественных эмитентов, номинированные в валюте (так называемые еврооблигации). Преимуществом этого способа является валютная стоимость таких активов и то, что купонный доход также начисляется в валюте. Специально подчеркнем, что ставки по еврооблигациям российских банков могут быть в несколько раз выше, чем проценты по валютным вкладам в этих же банках. Максимальную прибыль получили инвесторы, купившие евробонды накануне скачка доллара. При номинальной ставке в 5% итоговая доходность по отдельным бумагам достигала 20-30% годовых в пересчете на рубли. Конечно, в ближайшее время повторение подобной ситуации невозможно, тем не менее, активы, номинированные в валюте, дают дополнительную защиту от инфляции. Инвесторы могут повысить свой доход на фондовом рынке, если воспользуются таким инструментом, как индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Внося ежегодно на ИИС 400 тысяч рублей, инвестор может получить возврат НДФЛ, уплаченный с этой суммы, или же освобождение от налогообложения всех будущих доходов, заработанных на фондовом рынке. В 2015-2016 гг. было открыто более 200 тысяч ИИС, а совокупный оборот по таким счетам за два года составил около 200 млрд. рублей. Кстати, правительство одобрило увеличение ежегодного взноса на ИИС до 1 млн. рублей. Правда, налоговые льготы, как и раньше, можно будет получить только на 400 тыс. рублей. Подводя итог, скажем: сегодня на фондовом рынке можно найти немало финансовых продуктов, которые станут реальной альтернативой банковским вкладам. Но необходимо помнить, что отсутствие опыта работы на бирже может привести к серьезным потерям. Поэтому начинающим инвесторам следует прибегнуть к помощи профессионалов рынка.