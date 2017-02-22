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mfd.ruАналитикаКомментарии22 февраля 2017 г.Аналитика онлайн: Про непростой март и "красную...
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15:36

Аналитика онлайн: Про непростой март и "красную тряпку" для рубля

Во вторник рост цен на черное золото позволил рублю продолжить свое укрепление.

Февраль вообще выдался достаточно удачным для курса российской валюты. Однако, участники рынка опасаются, что российский валютный рынок ждет непростой март. Во-первых, на этот месяц приходятся очень крупные выплаты по внешнему долгу. Банкам и компаниям предстоит выплатить кредиторам около 12 млрд долларов. Помимо этого, "Роснефть" должна закрыть сделку по покупке НПЗ в Индии почти на 4 млрд. Также Минфин выкупит порядка 2 млрд долларов. Все вместе это составляет достаточно внушительную сумму, которая вместе с продолжающимися вербальными интервенциями правительства может оказать давление на курс национальной валюты в предстоящий месяц.

На этом фоне курс доллара на Московской бирже держится в районе 57 рублей 70 копеек, евро торгуется в районе отметки 60 рублей 60 копеек, индекс ММВБ держится в районе 2120 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются на отметке 56 долларов 50 центов.

С другой же стороны, мы вчера писали о том, что у котировок черного золота есть все шансы вырасти до 59 - 60 долларов за баррель. Эффект от оттока капитала, о котором мы писали выше, может быть нивелирован ростом нефтяных котировок. Однако, если нефть не будет дорожать, то, конечно же, покупки валюты для выплаты долгов, покупки "Роснефти" и Минфина должны ослабить курс национальной валюты. Помимо этого, нужно учитывать, что участники рынка сейчас достаточно пугливы, и любые вербальные интервенции на фоне низкого курса доллара могут послужить «красной тряпкой» для спекулянтов, которые начнут скупать валюту. Мы пока считаем, что у доллар/рубля есть все шансы опуститься до 56 рублей 50 копеек. Может быть даже будут прорывы в район отметки 55 рублей, в случае продолжения роста цен на нефть. Напомним, что ранее мы рекомендовали закрыть покупки в районе 57 рублей 90 копеек. На этом идею покупок доллара мы целиком и полностью закрываем.

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