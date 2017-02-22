ГК "Forex Club": Две причины продавать рубль

Рубль в среду вновь ослаб. И главная причина – неспособность Brent пробить сильный уровень 57,20 долл./барр. Причем, судя по вялой динамике нефти, падение российской валюты может продлиться.

Кроме того, USD/RUB могут оказывать поддержку сразу несколько факторов. Во-первых, даже немного сдвинутый из-за праздников пик налоговых выплат, уже не оказывает поддержке рублю. Экспортеры позаботились заранее о рублевой ликвидности до наступления выходных.

Во-вторых, сегодня вечером будет опубликован протокол прошлого заседания FOMC США. Если рынок получит дополнительную порцию жестких комментариев, это поддержит доллар. Напомним, что на днях Джанет Йеллен четко дала понять рынку, что и 3 повышения ставки в этом году не исключены. А смысла затягивать с ужесточением монетарной политики она не видит. И это говорила глава ФРС, которая всегда славилась своим мягким настроем. А, значит, у USD/RUB есть шансы вернуться в район 58,50.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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