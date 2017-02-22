Курс доллара 57.8590   Курс евро 61.2090  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruАналитикаКомментарии22 февраля 2017 г.ГК "Forex Club": Две причины продавать рубль
сегодня
15:41

ГК "Forex Club": Две причины продавать рубль

Рубль в среду вновь ослаб. И главная причина – неспособность Brent пробить сильный уровень 57,20 долл./барр. Причем, судя по вялой динамике нефти, падение российской валюты может продлиться.

Кроме того, USD/RUB могут оказывать поддержку сразу несколько факторов. Во-первых, даже немного сдвинутый из-за праздников пик налоговых выплат, уже не оказывает поддержке рублю. Экспортеры позаботились заранее о рублевой ликвидности до наступления выходных.

Во-вторых, сегодня вечером будет опубликован протокол прошлого заседания FOMC США. Если рынок получит дополнительную порцию жестких комментариев, это поддержит доллар. Напомним, что на днях Джанет Йеллен четко дала понять рынку, что и 3 повышения ставки в этом году не исключены. А смысла затягивать с ужесточением монетарной политики она не видит. И это говорила глава ФРС, которая всегда славилась своим мягким настроем. А, значит, у USD/RUB есть шансы вернуться в район 58,50.

Алена Афанасьева, старший аналитик

Другая аналитика

сегодня
16:31
КИТ Финанс Брокер, Flash note: Чистая прибыль ФСК ЕЭС по РСБУ совпала с бизнес-планом
сегодня
16:16
Открытие Брокер: Предстоящие выходные повышают риски неожиданных движений
сегодня
16:14
Saxo Bank: Обзор валютного рынка: Евро страдает от политической неопределенности
сегодня
16:09
Dukascopy Bank SA: аналитический обзор
сегодня
16:04
КИТ Финанс Брокер, Flash Note: Прибыль Роснефти снизилась из-за «бумажных» списаний
сегодня
15:41
ГК "Forex Club": Две причины продавать рубль
сегодня
15:36
Аналитика онлайн: Про непростой март и "красную тряпку" для рубля
сегодня
15:15
Dukascopy Bank SA: перед выходными в РФ инвесторы будут сокращать свои позиции в акциях российских эмитентов
сегодня
14:54
КИТ Финанс Брокер, Flash note: Отчет Новатэка лучше консенсуса
сегодня
13:15
Dukascopy Bank SA: Обзор валютного рынка
сегодня
13:13
Альпари: Индекс ММВБ проторгуется в среду в границах 2105-2135 пунктов
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VPS VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков